کشت به موقع پاییزه در سال آینده از بحران کشاورزی می کاهد

محمدرضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه در دشتهای مختلف استان اصفهان برداشتهای بیرویه آب از ذخایر زیرزمینی میشود، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در برداشتهای بیرویه از آبهای زیرزمینی به وجود آمده است نیاز است که در استفاده از روشهای نوین آبیاری سرعت بیشتری به کار گرفته شود.
وی افزود: در صورتیکه بارندگیهای سالجاری در ماهاسفند و فروردینماه سال آینده به صورت طبیعی باشد میتوان سال آینده زراعی را سال کم خسارتتری پیشبینی کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه با این وجود سال زراعی آینده شرایطی مشابه سالجاری را خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه پاییز امسال از نظر زراعی پاییز غیرنرمالی بود، در سال آینده هم سال زراعی غیرنرمالی را طی خواهیم کرد.
وی بیان داشت: از 5.4 میلیارد متر مکعب آبی که از ذخایر زیرزمینی در استان اصفهان برداشت میشود، 300 میلیون متر مکعب آن غیرقابل برگشت است.
نصر اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر افتآبهای زیرزمینی در استان اصفهان سالانه حدود یکمتر مربع است.
وی با بیان اینکه افزایش راندمان در بخش کشاورزی تنها راهی است که با به کارگیری آن میتوان بخشی از مشکلات حوزه کشاورزی استان را برطرف کرد، افزود: به منظور اجرای آبیاری تحت فشار در 20 هزار هکتار از زمینهای زراعی استان پیشبینی نیاز به سرمایهگذاری 80 میلیارد تومانی شده است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: براساس برآوردهای سازمان به منظور اجرای شبکههای آبیاری نیاز به سرمایهگذاری 20 میلیارد تومانی وجود دارد که تاکنون طبق آخرین اطلاعات حدود 80 درصد از اعتبارات مورد نیاز در هر دو بخش تامین شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر روند بارندگیها در سالجاری مشابه روند گذشته باشد خسارت بخش کشاورزی استان در سالجاری از دیگر سالهای اخیر بیشتر خواهد شد، گفت: آغاز دیرهنگام کشت پاییزه در استان یکی از دلایل وارد آمدن خسارت به این بخش بود به گونهای که طی 42 سال گذشته از نطر میزان بارندگی خشکترین پاییز در استان رقم خورد.
نصر اصفهانی اظهار داشت: انجام کشت به موقع پاییزه از دیگر راههایی است که به کمک آنها میتوان مقاومت محصولات در مقابل سرما را در سال زراعی آینده کاهش داد.
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