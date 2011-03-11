1100 آثار شهدا در کردستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد سلیمانی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان و در آستانه سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در راستای اهداف و برنامه های کاری خود تاکنون هزار و 120 اثر از شهدا را جمع آوری کرده است.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف راه اندازی و تاسیس موزه شهدا در استان کردستان و به نمایش گذاشتن این آثار در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرایی می شود و انتظار داریم که خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین همرزمان این عزیزان همکاری مناسبی با ما داشته باشند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در ادامه افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم استان کردستان پنج هزار 472 شهید را تقدیم انقلاب کرده است که 140 نفر از این شهیدان در جبهه های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و بقیه در درگیری با عوامل ضد انقلاب و حرکت های کور تروریستی شهید شده اند.

سلیمانی به تقدیم هشت هزار و 500 جانباز در استان کردستان برای اعتلاء نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: تقدیم 900 آزاده به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله دیگر رشادت های مردم استان کردستان در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی به برگزاری 700 یادواره شهدا در سال جاری در استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: این یادواره های شهدا در بخش های شهرستانی، استانی، منطقه ای و ملی برگزار شده و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این مهم در سال آینده نیز با جدیت بیشتری دنبال می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان افزود: برگزاری یادواره 540 زن شهید، 415 یادواره شهدا دانش آموز در سطح استان و یادواره های متعدد دیگر از جمله شهدای روحانی از دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری سایر دستگاه های دولتی به شمار می رود.