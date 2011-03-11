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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۰

تقدیر عباس جوانمرد از نمایش "عجایب المخلوقات"

تقدیر عباس جوانمرد از نمایش "عجایب المخلوقات"

عباس جوانمرد و محمدرضا خاکی پنجشنبه 19 اسفند تماشاگر نمایش "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جوانمرد کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران پس از تماشای نمایش "عجایب المخلوقات" با حضور میان گروه نمایش از آنان قدردانی کرد و گفت: این نمایش پر از مفاهیم بزرگ است که در وجود انسان رسوخ می‌کند.

او همنشینی افکت با با بازی بازیگران را در این نمایش یک اتفاق تازه در تئاتر دانست و با اشاره به این که در ریشه و بن تئاتر کلام وجود ندارد،افزود: مفاهیم فقط در دل دیالوگ گنجانده نمی‌شوند. متأسفانه تئاتر در کشور ما پر از کلام شده در حالی که در آثاری مانند "عجایب المخلوقات" تصاویر می‌توانند بدون دیالوگ واسطه بیانگر همه چیز باشند.
 
به گفته این کارگردان، تئاتر باید به گونه‌ای باشد که تماشاگر را به تأمل بر انگیزد و "عجایب المخلوقات" یک تئاتر واقعی است که با مخاطب حرف می‌زند و او را به فکر کردن وا می‌دارد.
 
جوانمرد همچنین تمرکز این اجرا را بر شکل گروهی ستود  و گفت: ریتم بدن بازیگران در این اجرا مانند موسیقی در جریان بود و در کل اجرا مانند یک قطعه موسیقیایی بدون لحظه‌ای درنگ قطع نمی‌شد و تماشاگر را با خود می‌برد.
 
محمدرضا خاکی نیز با اشاره به نقش تخیل دراین نمایش افزود: تخیل ذهن بیننده را به کار می‌اندازد و موجب می‌شود تا جستجو کند. افکت‌ها دراین نمایش همه گویش هستند؛ گویش‌هایی که می‌توانند جای خالی دیالوگ را پر کنند.
 
این استاد دانشگاه گفت: تئاتر این نیست که ما با ادبیات نمایشی بخواهیم موضوعی را در صحنه ارائه دهیم، بلکه باید کاری کنیم تا تخیل و فکر تماشاگر به کار افتد.
 
نمایش "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی از 10 اسفندماه در سالن شماره یک ایرانشهر روی صحنه است و تاکنون هنرمندانی مانند پرویز پورحسینی، ناصرحسینی مهر، مسعود دلخواه، محمد عاقبتی، افسانه ماهیان و...  ازآن دیدن کرده‌اند.
 
در این نمایش که اثر برگزیده بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است، پانته آ پناهی‌ها، مجید بهرامی، رامین سیاردشتی، اسماعیل کاشی، علی باقری، شیما میرحمیدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی ایفای نقش می‌کنند.
کد مطلب 1271688

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