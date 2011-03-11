320 هزار انواع مواد محترقه قاچاق در اصفهان کشف شده است

سرهنگ حسین حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه طی 11 ماهه نخست سال جاری طرح‌های عملیاتی ویژه و مستمری در پلیس آگاهی استان اصفهان اجرا شده است، اظهار داشت: بیش از 320 هزار عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زای غیرمجاز که به صورت قاچاق وارد کشور شده در این مدت کشف و ضبط شده است.



وی با بیان اینکه کشفیات مواد محترقه قاچاق در سال جاری 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و افزایش تقاضای مواد محترقه عده‌ای با نیت کسب درآمد و عده‌ای نیز به منظور ایجاد ناامنی در جامعه اقدام به وارد کردن اینگونه مواد به کشور می‌کنند.



رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تنها در یک عملیات 90 هزار عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زای قاچاق را کشف و ضبط کردند.



وی ادامه داد: در راستای مبارزه با مواد محترقه قاچاق، 10 نفر از قاچاقچیان دستگیر و سه دستگاه خودرو حامل این مواد نیز توقیف گردیده است.



حسین‌زاده تاکید کرد: هرچند قاچاق این مواد طی سال‌های گذشته روند رو به رشد داشته اما با هوشیاری و آگاهی خانواده‌ها و اطلاع رسانی و دانش افزایی دستگاه‌های ذیربط به ویژه پلیس، میزان خسارات و حوادث ناشی از مواد محترقه روند رو به کاهشی را داشته است.



وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید با همراهی و همیاری با پلیس و نظارت بر رفتار فرزندان و کنترل هیجانات آنان، تعطیلات نوروزی خاطره‌انگیزی برای خود و دیگر همشهریان رقم بزنند.