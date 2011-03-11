عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- کسری بودجه آمریکا به بالاترین میزان خود در فوریه گذشته رسید.

- تلفات زمین لرزه چین به 25 کشته و 250 مجروح رسید.

- سازمان ملل درباره بی ثباتی و اوضاع انسانی در سومالی بسیار ابراز نگرانی کرد.

- وزیر خارجه آمریکا 14 تا 17 مارس به فرانسه، مصر و تونس سفر می کند.

- پاکستان صبح امروز جمعه یک موشک بالستیک با برد 180 کیلومتری را به طور موفقیت آمیز آزمایش کرد.

- دو تبعه روسیه که به اتهام همکاری درشورش ها در مینسک پایتخت بلاروس بازداشت شده بودند، هم اکنون آزاد شدند.

- نیروهای وابسته به معمر قذافی وارد شهر نفتی راس لانوف شدند/ درگیری میان انقلابیون و نیروهای قذافی در این شهر ادامه دارد.

-"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس تاکید کردند: رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده است و باید هم اکنون از قدرت کناره گیری کند.

- اتحادیه آفریقا مداخله نظامی در لیبی را رد کرد.

- وزارت دفاع هلند از آزادی سه نظامی این کشور در لیبی خبر داد.

-تحلیلگران کره جنوبی اعلام کردند: در پی افزایش قیمت غذا کره شمالی سال جاری با کمبود غذا مواجه است.

-در پی رسوایی وزیر خارجه ژاپن به دلیل دریافت هدیه از یک مقام کره ای، نخست وزیر این کشور نیز به دریافت هدیه از یک مقام خارجی اذعان کرد.