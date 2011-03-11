به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که طی آن تیمهای پورتو، اسپورتینگ براگا و بنفیکای پرتغال، توئنته هلند، ویارئال اسپانیا، دیناموکی یف اوکراین و اسپارتاک مسکو روسیه انجامید و دیدار تیمهای پی اس وی آیندهوون هلند و گلاسکو رنجرز اسکاتلند نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.
- نتایج دیدارهای دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ اروپا به شرح زیر است:
* بنفیکای پرتغال 2 - پاریس سن ژرمن فرانسه یک
گلها: ویکتور ماکسیمیلیانو پریرا پرز (42) و فرانکو یارا (81) برای بنفیکا و پیگای لویندولا (15) برای پاریس سن ژرمن
* دینامو کییف اوکراین 2 - منچسترسیتی انگلستان صفر
گلها: آندری شوچنکو (25) و اولگ گاسف (77)
* توئنته هلند 3 - زنیت سنت پترزبورگ روسیه صفر
گلها: لوک دی یانگ (25 و 90) و دنی لاندزات (56)
* زسکا مسکوی روسیه صفر - پورتوی پرتغال یک
گل: فردی گوارین (70)
* آیندهوون هلند صفر - گلاسکورنجرز اسکاتلند صفر
* بایرلورکوزن آلمان 2 - ویارئال اسپانیا 3
گلها: میشائیل کادلچ (33) و گونزالو کاسترو (72) برای بایرلورکوزن و جوزچه روسی (42) و نیلمار داسیلوا (70 و 90) برای ویارئال
* آژاکس آمستردام هلند صفر - اسپارتاک مسکو روسیه یک
گل: آلکس رافائل (57)
* براگای پرتغال یک - لیورپول انگلستان صفر
گل: آلان اوسوریو کاستا سیلوا (18)
دیدارهای برگشت این مرحله از مسابقات روز پنجشنبه 17 مارس 2011 (26 اسفندماه 1389) برگزار خواهد شد.
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