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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

یک هشتم نهایی لیگ اروپا/

لیورپول، من سیتی و لورکوزن شکست خوردند/ دنیا به کام پرتغالی‌ها

لیورپول، من سیتی و لورکوزن شکست خوردند/ دنیا به کام پرتغالی‌ها

دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا با شکست تیم‌های مدعی منچسترسیتی و لیورپول انگلستان، بایرلورکوزن آلمان و زنیت سنت پترزبورگ روسیه و پیروزی تیم‌های پورتو و بنفیکای پرتغال پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های پورتو، اسپورتینگ براگا و بنفیکای پرتغال، توئنته هلند، ویارئال اسپانیا، دیناموکی یف اوکراین و اسپارتاک مسکو روسیه انجامید و دیدار تیم‌های پی اس وی آیندهوون هلند و گلاسکو رنجرز اسکاتلند نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

- نتایج دیدارهای دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ اروپا به شرح زیر است:
* بنفیکای پرتغال 2 - پاریس سن ژرمن فرانسه یک
گل‌ها: ویکتور ماکسیمیلیانو پریرا پرز (42) و فرانکو یارا (81) برای بنفیکا و پیگای لویندولا (15) برای پاریس سن ژرمن

* دینامو کی‌یف اوکراین 2 - منچسترسیتی انگلستان صفر
گل‌ها: آندری شوچنکو (25) و اولگ گاسف (77)

* توئنته هلند 3 - زنیت سنت پترزبورگ روسیه صفر
گل‌ها: لوک دی یانگ (25 و 90) و دنی لاندزات (56)

* زسکا مسکوی روسیه صفر - پورتوی پرتغال یک
گل: فردی گوارین (70)

* آیندهوون هلند صفر - گلاسکورنجرز اسکاتلند صفر

* بایرلورکوزن آلمان 2 - ویارئال اسپانیا 3
گل‌ها: میشائیل کادلچ (33) و گونزالو کاسترو (72) برای بایرلورکوزن و جوزچه روسی (42) و نیلمار داسیلوا (70 و 90) برای ویارئال

* آژاکس آمستردام هلند صفر - اسپارتاک مسکو روسیه یک
گل: آلکس رافائل (57)

* براگای پرتغال یک - لیورپول انگلستان صفر
گل: آلان اوسوریو کاستا سیلوا (18)

دیدارهای برگشت این مرحله از مسابقات روز پنجشنبه 17 مارس 2011 (26 اسفندماه 1389) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1271695

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