به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری هشت بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های پورتو، اسپورتینگ براگا و بنفیکای پرتغال، توئنته هلند، ویارئال اسپانیا، دیناموکی یف اوکراین و اسپارتاک مسکو روسیه انجامید و دیدار تیم‌های پی اس وی آیندهوون هلند و گلاسکو رنجرز اسکاتلند نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

- نتایج دیدارهای دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ اروپا به شرح زیر است:

* بنفیکای پرتغال 2 - پاریس سن ژرمن فرانسه یک

گل‌ها: ویکتور ماکسیمیلیانو پریرا پرز (42) و فرانکو یارا (81) برای بنفیکا و پیگای لویندولا (15) برای پاریس سن ژرمن

* دینامو کی‌یف اوکراین 2 - منچسترسیتی انگلستان صفر

گل‌ها: آندری شوچنکو (25) و اولگ گاسف (77)

* توئنته هلند 3 - زنیت سنت پترزبورگ روسیه صفر

گل‌ها: لوک دی یانگ (25 و 90) و دنی لاندزات (56)

* زسکا مسکوی روسیه صفر - پورتوی پرتغال یک

گل: فردی گوارین (70)

* آیندهوون هلند صفر - گلاسکورنجرز اسکاتلند صفر

* بایرلورکوزن آلمان 2 - ویارئال اسپانیا 3

گل‌ها: میشائیل کادلچ (33) و گونزالو کاسترو (72) برای بایرلورکوزن و جوزچه روسی (42) و نیلمار داسیلوا (70 و 90) برای ویارئال

* آژاکس آمستردام هلند صفر - اسپارتاک مسکو روسیه یک

گل: آلکس رافائل (57)

* براگای پرتغال یک - لیورپول انگلستان صفر

گل: آلان اوسوریو کاستا سیلوا (18)

دیدارهای برگشت این مرحله از مسابقات روز پنجشنبه 17 مارس 2011 (26 اسفندماه 1389) برگزار خواهد شد.