اعمال محدودیت تردد نفتکشهای عراقی در ایام تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر خواجه ای شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد گردشگری استان کردستان، اظهار داشت: در راستای کاهش ترافیک جاده ای، محدودیت های برای تردد نفت کشهای عراقی در ایام تعطیات در جاده های استان کردستان اعمال می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش ترافیک در جاده های استان کردستان و با هدف ایجاد ایمنی هر چه بهتر، نفت کشهای عراقی در ایام تعطیلات نوروز با محدودیت تردد در جاده های استان کردستان مواجه می شوند که این محدودیت ها از روزهای پایانی اسفند ماه آغاز و تا 15 فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان کردستان خاطرنشان کرد: در مدت زمان یاد شده از ساعت هفت صبح تا 12 شب تردد نفت کش های عراقی ممنوع خواهد بود و البته در روزهای 27 تا 29 اسفند و روزهای 13 و 14 فروردین نیز تردد نفت کشهای عراقی در شبانه روز ممنوع خواهد بود.

خواجه ای با اشاره به اعمال محدودیت برای تردد کامیون های داخلی در استان کردستان نیز گفت: در روزهای 27 تا 29 اسفند و 13 و 14 فروردین نیز تردد برای کامیون های داخلی به غیر از حاملین سوخت و مواد فاسد شدنی با محدودیت های مواجه خواهد بود.

در ادامه این جلسه مدیر کل راه و ترابری استان کردستان افزود: اداره کل راه و ترابری استان کردستان اقدامات مختلفی را در راستای رفع مشکلات در حوزه راه و ترابری انجام داده و روکش آسفالت را در جاده های اصلی استان کردستان آغاز کرده و این مهم تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

عطا قادری گفت: همزمان با این مهم راهدارخانه های اداره کل راه و ترابری استان کردستان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مختلف به مسافرین نوروزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این کار اداره کل راه و ترابری استان کردستان در قالبی تهیه بروشور اطلاعات مورد نیاز در خصوص راه های استان را به مسافرین نوروزی ارائه می دهد.

در ادامه این جلسه مدیران ادارات و سازمان های دولتی هر کدام گزارشی از برنامه ها و اقدامات کاری خود را برای ایام تعطیلات پایان سال ارائه دادند.

حضور نفتکشهای عراقی در جاده ای استان تاکنون حوادث مرگبار فراوانی به بار آورده است.