ماندگاری پل موقت گرگر/ سومین فرونشست زمین در کنار سی وسه پل

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته برای سومین بار بخش دیگری از زمین محدوده سی وسه پل در اصفهان نشست کرد و از داخل شکاف ایجاد شده آن، آب و خاک و رسوبات فوران کرد تا بار دیگر اثرات مخرب عبور مترو از زیر پای سی وسه پل بر همگان آشکان شود.

در همین هفته بود که زمین در فاصله چند متری از رمپ پل تاریخی سی و سه پل اصفهان فرونشست و باعث اختلال در تردد وسایل نقلیه و نگرانی مردم ناشی از فوران رسوبات در نزدیکی پل شد.

این بار فاجعه نشست زمین در محلی نزدیکر به پل اتفاق افتاد و موجب شد که مسئولان آتش نشانی در این محل حضور پیدا کرده و دور تا دور محل نشست زمین را مسدود کنند.

چندی پیش پس از فرو نشستن های پی در پی زمینهای اطراف سی و سه پل، عباس حاج رسولی ها رئیس شورای شهر اصفهان در اظهار نظری درباره نگرانی های ایجاد شده در اثر فعالیت قطار شهری اصفهان به خبرنگار مهر گفته بود: این فرو رفتگی نباید باعث ایجاد نگرانی درباره استحکام بنای پل تاریخی سی و سه پل شود چرا که با این پل فاصله زیادی دارد.

اما این نشست نشان داد که خطر حضور تونلهای مترو هر لحظه به سی وسه پل نزدیک و نزدیک تر می شود و حیات آن را بیش از پیش به خطر می اندازد.

نگرانی از ماندگاری پل موقت گرگر

به دنبال تخریب بخشهایی از پل تاریخی گرگر که سازه های آبی شوشتر را در معرض خطری جدی قرار داده است پل موقتی در این مکان احداث شده که قرار بود تا پایان نوروز از آن استفاده شود اما فعالان میراث فرهنگی از کندی عملیات مرمت و پابرجا بودن پل موقت تا مردادماه 90 خبر می دهند.

جا خوش کردن پل موقت روی بند میزان درحالی است که فرماندار شوشتر پس از ریزش پل بندگرگر اعلام کرده بود که پیمانکار متعهد شده به مدت 15 روز مرمت پل بندگرگر را به اتمام برساند.

اجرایی کردن برخی تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی درحالی است که مجدالدین رحیمی، یک کارشناس میراث فرهنگی گفت: سال 88 به صورت رسمی به سازمان میراث فرهنگی اعلام کردیم که پل تاریخی گرگر به عنوان بخشی از مجموعه سازه های آبی شوشتر در خوزستان امانتی است که از چندین سال پیش به دست ما رسیده و باید هرچه سریعتر برای مرمت و حفاظت از آن برنامه ریزی کرد اما سازمان میراث فرهنگی آن طور که باید، احساس مسئولیت نکرد تا اینکه فروریختن این پل به حد اضطرار رسید.

اقوام ایران زمین در کاروانسرای خانات گردهم آمدند

همزمان با فرارسیدن ایام نوروز سال 90 جشنواره بزرگ آیین‌های نوروزی (اقوام ایران زمین) روز سه شنبه این هفته در کاروان‌سرای خانات برگزار شد.

در این برنامه، هنرمندانی که در رشته های صنایع دستی، شناسایی اقوام ایرانی، موسیقی سنتی و ... فعال هستند، کارهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

هنرمندان صنایع دستی از استانهای مختلف کشور به عرضه هنرهای دستی خود می پردازند. این برنامه تا 24 اسفند ماه در کاروانسرای خانات برگزار می شود.

تخفیف 40 درصدی هتلداران تهرانی در نوروز90

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران گفت: در نوروز امسال نیز مانند سالهای گذشته برای اتاق هتلها و هتل آپارتمانهای تهران 40 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

علی فرخ مهر با بیان این مطلب گفت: درست در زمانی ماند ایام نوروز که همه هتلداران کشور تخفیف اتاقهای خود را بر می دارند و با حجم زیاد مسافر مواجه هستند، هتلداران شهر تهران اتاق هتلهای خود را با تخفیف زیاد به فروش می رسانند چون در این ایام اقامت در هتلهای تهران کاهش می یابد.

نگرانی هتلداران از کاهش مسافر در نوروز

هتلداران در روزهای مانده به ایام عید از کاهش میزان درصد اشغال اتاقهایشان در نوروز نگرانند. آنها یکی از دلایل این نگرانی را کاهش رزرو اتاق برای تعطیلات عید که معمولا از نیمه بهمن هر سال شروع می شد عنوان می کنند.

جعفر عطار، رئیس اتحادیه هتلداران کشور کاهش رزرو اتاق برای این ایام را تایید کرد و گفت: هتلها هر سال از اوایل بهمن تا اسفند شروع به رزرو اتاق می کردند اما اکنون نه تنها رزرو قابل قبولی تا این لحظه نداشته اند بلکه از نظر درصد اشغال نیز با رکود مواجه شده اند.

سفرهای کوتاه مدت و نزدیک ارجحیت پیدا می کند

این هفته یک کارشناس گردشگری درباره نگرانی هتلداران از کاهش مسافرت در ایام نوروز گفت: احتمال دارد که مردم سفرهای کوتاه را به مسافرتهای دور و طولانی مدت ترجیح دهند.

اسماعیل قادری، یک استاد دانشگاه با اعلام اینکه ارائه بنزین سفر و یا بنزین ارزان قیمت ویژه ایام عید نیز می تواند مردم را برای انجام مسافرت تشویق کند پیشنهاد داد: اگر مردم به جای مسافرتهای بی هدف، با تورهای گردشگری مسافرت کنند هزینه های سفر کمتری می پردازند بنابراین باید فرهنگ استفاده از تورهای گردشگری در میان مردم جا بیفتد.

تعیین منطقه نمونه گردشگری در استان مرکزی

در جلسه هیئت وزیران که عصر یکشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل شد ، پس از بحث و بررسی، تعدادی از پیشنهادهای دستگاهای اجرایی به تصویب رسید.

بر این اساس، هیئت وزیران با تعیین منطقه نمونه پارک ملی ایرانیان در استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری و رفع ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موافقت کرد.

دانشنامه تاریخی ری تدوین می شود

در این هفته احمد مسجد جامعی در مراسمی که به منظور تقدیر و تشکر از زحمات یکساله شورایاران محلات برگزار شده بود به معرفی و احیا جایگاه تاریخی ری تاکید کرد و از مسئولان شهرداری منطقه 20 خواست تا تدوین دانشنامه تاریخی ری را در اولویت برنامه های فرهنگی سال 90 قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت و ظرفیت های مذهبی منطقه گفت: با توجه به پیشینه تاریخی ری ،باید راهکاری را در منطقه پیش گرفت که توسعه شهری بر اساس گردشگری مذهبی و دینی محقق شود و توجه به این موضوع تاثیر بسزایی در معرفی جایگاه و هویت تاریخی مذهبی منطقه می شود.

امکان خرید اینترنتی تورهای ایرانگردی فراهم شد

با توجه به حجم بالای ترافیک کاری پایان سال شهروندان و به جهت تشویق مردم برای سفر های گروهی با تور، در آستانه سفرهای نوروزی برای نخستین بار امکان خرید آنلاین تورهای متنوع ایرانگردی بدون نیاز به مراجعه حضوری به آژانس های مسافرتی توسط این هلدینگ فراهم شد.

در این طرح برای سفر با تورهای داخلی نیازی به جستجو های وقت گیر در صفحات نیازمندیهای روزنامه ها و تماس های مکرر تلفنی نیست و علاقه مندان فقط با مراجعه به آدرس اینترنتی www.irmarcopolo.ir تمامی اطلاعات از جمله تاریخ سفر، مدت زمان سفر و مسیر تورهای ایرانگردی به همه کشور را مشاهده کرده و پس از انتخاب مقصد مورد نظر و ملاحظه قیمت تور، گزینه رزرو را انتخاب می کنند و با وارد کردن اسامی، تعداد نفرات و پرداخت اینترنتی از طریق کارت های عضو شتاب، برای اطمینان خاطر مسافر قرارداد و مدارک مسافر از روی سیستم به صورت اتوماتیک صادر شده و در اختیار وی قرار می گیرد.