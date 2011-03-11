نرم افزار زیارت مجازی 23 هزار شهید استان اصفهان رونمایی می شود

محمدرضا رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه 200 فرایند شامل ماموریت‌های مختلف بر عهده این سازمان قرار داده شده است، اظهار داشت: روند فعالیت‌های سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمینه ایجاد تسهیلاتی از جمله امکانات زندگی، درمان، آموزشی و فرهنگی است.

وی افزود: حمایت و پاسداشت زحمات خانواده شهدا و ایثارگران سازمان بنیاد شهید یک تکلیف ملی است و بنیاد به تنهایی قادر به اداره آن نخواهد بود و تعاملاتی هم باید با سایر دستگاه اجرایی انجام شود.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های تدوین شده ایشان در جهت حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران اشاره و تصریح کرد: از زمان پس از انقلاب و در امتداد نظام جمهوری اسلامی تاکنون از خانواده این شهدا، جانبازان و ایثارگران حمایت شده است.

9 هزار فرزند خانواده ایثارگر در اصفهان مشغول به تحصیل اند



وی با بیان اینکه 9 هزار فرزند خانواده ایثارگر تحت پوشش خدمات تحصیلی در استان اصفهان وجود دارد،ادامه داد: ارتقای سطح علمی جامعه ایثارگران و ستاد دانشگاهی در اولویت این سازمان بوده و در همین راستا در سطح استان 54 مدرسه شاهد و 150 مرکز عالی فعال تاسیس هستند.

سامانه نخبگان ایثارگر در اینده ای نزدیک راه اندازی می شود



رجایی با اشاره به اینکه در سال جاری چهار دانش‌آموز برتر استان از دست ریاست جمهوری جایزه دریافت کرده‌اند، گفت: به زودی سامانه سایت نخبگان در اصفهان آغاز به کار می‌کند که مشخصات نخبگان ایثارگر را با اهم فعالیت‌های آنها را در بر می‌گیرد.



رونمایی از کتاب اعلام شهدا در 22 اسفندماه سال جاری

وی از تهیه کتاب اعلام شهدا که کتاب مرجع زندگی‌نامه شهدای انقلاب و دفاع مقدس است، خبر داد و اضافه کرد: تشکیل پرونده فرهنگی برای 550 هزار اثر از شهداء شامل عکس، وصیت‌نامه، خاطرات و نوشته‌های شهدا از جمله دیگر کتاب‌های الکترونیکی در دست اقدام این سازمان است که در 22 اسفند سال جاری رونمایی می‌شود.



رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در ادامه به رونمایی کتاب الکترونیکی زندگی‌نامه بیش از 23 هزار شهید در اصفهان همزمان با دهه فجر اشاره کرد و گفت: در این کتاب الکترونیکی برای هر شهید 30 تا 100 کلمه با شاخصه 27 مورد اطلاعات زندگی شخصی شهداء در نظر گرفته شده که تهیه آن به مدت پنج سال طول کشیده که تاکنون سه جلد از این کتاب هم چاپ شده است.



وصیت نامه شهیدان اصفهان مستند سازی می شود

وی با اشاره به اینکه درصدد تشکیل پرونده برای 23 هزار شهید استان هستیم، تصریح کرد: مستندسازی برای 13 هزار وصیت‌نامه در دستور کار قرار گرفته که تاکنون 4 هزار مورد آن امکان دسترسی به اصل آنها بوده و مابقی وصیت نامه ها به صورت فتوکپی بوده است.



50 درصد گلزارهای شهدا استان اصفهان ساماندهی شدند

رجایی به اتمام 50 درصدی ساماندهی گلزارهای شهدای استان اشاره کرد و اظهار داشت: 20 هزار و 750 شهید در این گلستان‌ها به خاک سپرده شده‌اند و یک هزار و 500 نفر آنها هم مفقودالاثر هستند.



وی برگزاری بیش از 250 یادواره شهدای استان را از جمله اقدامات مهم دیگر این سازمان دانست و افزود: 15 کتاب در رابطه با شهدای استان تاکنون به چاپ رسیده و 430 مراسم ارزشی هم در خیمه شهدای استان برگزار شده است.



تنها 900 نفر از فرزندان شهدا استان بیکار هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به وجود 12 هزار و 300 فرزند شهید استان اشاره کرد و گفت: 47 هزار و 300 جانباز، سه هزار و 500 آزاده و هزار و 500 مفقودالاثر در استان تحت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند که از این تعداد، شش هزار و 200 فرزند شهید جذب دستگاه‌های دولتی و کشوری شدند و بقیه به دلیل عدم تمایل در سایر مشاغل مشغول به کار شده‌اند و تنها 900 نفر از فرزندان ایثارگر و شهدا بیکار هستند.



کتاب جاودانه تاریخ در سال 90 رونمایی می شود

وی به برخی برنامه‌های سال آینده این سازمان اشاره کرد و گفت: نرم‌افزار سی چراغ راه، حاوی سخنان و جملات پند آموز شهدا به همراه 100 وصیت‌نامه موضوع‌بندی شده و نیز کتاب جاودانه‌های تاریخ که شامل زندگی‌نامه 400 سردار شهید است در حال تدوین و چاپ قرار دارد که در سال 90 رونمایی می‌شود.

رجایی همچنین از رونمایی نرم افزار زیارت مجازی همزمان با سالروز پیام امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس شورای انقلاب فرهنگی در روز 22 اسفند خبر داد و گفت: از نرم‌افزار زیارت مجازی 23 هزار شهید استان رونمایی می‌شود.