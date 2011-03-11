به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در چهل و دومین اجلاس شورای عالی استانها با بیان اینکه تنها منبع درآمد شهرداریها اخذ عوارض از شهروندان است تصریح کرد: اخذ عوارض هیچ ضمانت اجرایی ندارد. بعضی از شهروندان حتی سالیان طولانی عوارض خود را پرداخت نکردهاند و ساخت و ساز نیز در وضعیت کنونی در حال رکود است و در کلانشهرها نیز براساس سیاستهای تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده هیچ عوارضی دریافت نمیشود. در چنین حالتی شهرداریها برای پرداخت حقوق پرسنل خود حتی در شهر تهران با مشکل روبرو هستند.
وی در ادامه با خیرمقدم به رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، گفت: بحث سوخت و حاملهای انرژی مهمترین مسئلهای بود که در سالهای اخیر به وقوع پیوست و در اجرای هدفمندسازی یارانهها انتقادها و حملات بسیاری صورت گرفت که سرانجام در دولت دکتر احمدینژاد این تصمیم گرفته شد و با همکاری مجلس و مردم به مرحله اجرا درآمد که امیدواریم منابع حاصل از آن نیز به دست نیازمندان برسد.
رئیس شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه دغدغه شهرداریها افزاش بهای سوخت است، گفت: شورای عالی استانها، شوراهای سراسر کشور و شهرداریها برای اجرای این قانون آمادگی کامل داشتند اما اکنون از محل مابهالتفاوت بهای سوخت میلیاردها تومان بدهی دارند چرا که گازوئیل از لیتری 5/17 تومان به 350 تومان رسیده است و در بسیاری از شهرها که اتوبوسهای بخش خصوصی فعال هستند مشکلات بیشتر است.
وی ادامه داد: هدفمندسازی یارانهها درآمدی را برای دولت ایجاد میکند که باید از این محل به نهادهای مردمی که از اجرای این قانون متضرر میشوند کمک شود.
چمران با اشاره به نارضایتی مردم از حمل و نقل عمومی خاطرنشان کرد: شهرداریها بازوان مردمی دولت هستند و دولت باید از آنها حمایت کند.
وی تاکید کرد: من به خوبی آگاه هستم که تمام تلاشهای دولتمردان این است که به شهرداریها خدمت رسانی کنند اما حرف این است که این کمکها را به موقع پرداخت کنند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه وقتی باید بنزین را گران کنیم که وسیله نقلیه عمومی کارآمدی داشته باشیم، تصریح کرد: مردم دوست دارند به جای وسیله نقلیه شخصی خود از اتوبوس و مترو استفاده کنند اما وقتی فشردگی در این وسایل به حدی است که کرامت انسانی لگدمال میشود بنزین لیتری 700 تومان را میخرند و با خودروی شخصی به خیابانها میآیند و ترافیک همچون گذشته وجود خواهد داشت.
چمران تاکید کرد: حرف ما این است که چه دولت بنزین بخرد و چه مردم، اینها سرمایههای ملی است که دود میشود و به آسمان میرود.
وی یادآور شد: باید با تدبیر و برنامههای درست برای سال آینده تعداد وسایل نقلیه عمومی را افزایش دهیم تا مشکلی در این بخش برای مردم ایجاد نشود.
رئیس شورای عالی استانها در این اجلاس ضمن تبریک مناسبتهای جهان اسلام گفت: شب گذشته در وزارت کشور همایشی برای بزرگداشت امام موسی صدر که سالها پیش به دست حاکم جبار لیبی قذافی دستگیر و زندانی شد، برگزار شد. این بزرگوار از شخصیتهای بزرگ اسلامی بود که برای آزادی، اسلام و مسلمین تلاشهای زیادی کرد.
چمران در ادامه انتخاب آیتالله مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان را تبریک گفت و ادامه داد: من قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ایشان آشنا بودم و امیدوارم مجلس خبرگان رهبری همچنان در تصمیمگیریهای خود موفق باشد و خداوند نیز آنها را برای تصمیمات درست هدایت بفرماید.
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