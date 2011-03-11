18 گروه نمایشی به چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن رسولی در اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی که شامگاه پنجشنبه در مشهد برگزار شد افزود: 70 اثر نمایشی به دبیرخانه این جشنواره راه پیدا کرد که از این میزان 35 اثر به مرحله بازبینی رسید و در نهایت 18 گروه نمایشی به چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویی راه یافتند.

وی تصریح کرد: در این جشنواره اولویت انتخاب آثار به حوزه های دفاع مقدس، شهادت و قیام امام حسین، مسائل قرآنی، مکارم و محارم اخلاقی و امر به معروف داده شده است.

دبیر این جشنواره اظهار داشت: اولویت ما در هنر ارزش های دینی است واین پیام دینی و ارزشی است که می تواند منبع بسیارعظیمی در راستای خوشبختی و سعادت انسان ها باشد.



وی ضمن مقایسه این جشنواره با سال های گذشته ادامه داد: در بحث کمی 30 درصد و در زمینه کیفی نیز شاهد رشد بیش از بیش و ارتقاء این جشنواره نسبت به گذشته بوده ایم.



وی خاطر نشان کرد: این جشنواره بستری را فراهم می کند تا جوانان مستعد و پر تلاش توانایی های خود را در سطح گسترده بروز داده و در راستای ارتقاء و پرورش استعداد های خویش پیش بروند.



گفتنی است، دانشجویان دانشگاههای بجنورد، بیرجند، مشهد، شیروان، قائنات، نیشابور، کاشمر، قوچان واحد هایی هستند که به این جشنواره راه پیدا کرده اند.

