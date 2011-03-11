بخشی از مطالبات تولیدکنندگان شیر تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره مذاکرات انجامشده با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: با پیگیریهای انجامشده، 80 میلیارد تومان معوقه یارانه شیر به وزارت بازرگانی داده میشود که در اسرع وقت از طریق ساماته شیر به ذینفعان مربوطه پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به قول مساعد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد: مابقی مطالبات تولیدکنندگان شیر یارانهای در هفته پیش رو تامین و به آنها پرداخت شود.
وی همچنین خواستار تغییر شیوه پرداخت یارانهها به ویژه یارانه شیر در سال آینده شد و گفت: در این زمینه باید سازوکار جدیدی را طراحی کرد و اگر قرار است یارانهها پرداخت شود، شیوه سهلتری برای آن انتخاب کرد.
مجموع اعتبار مصوب امسال جهت خرید دو میلیون و 600 هزار لیتر شیر یارانه ای 590 میلیارد تومان تعیین شده بود که از این مبلغ تاکنون 200 میلیارد تومان پرداخت شده است.
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