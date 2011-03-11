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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۸

بخشی از مطالبات تولیدکنندگان شیر تامین شد

بخشی از مطالبات تولیدکنندگان شیر تامین شد

وزیر بازرگانی اعلام کرد: بخشی از مطالبات تولیدکنندگان شیر یارانه‎ای تامین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره مذاکرات انجام‎شده با معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: با پیگیری‎های انجام‎شده، 80 میلیارد تومان معوقه یارانه شیر به وزارت بازرگانی داده می‎شود که در اسرع وقت از طریق ساماته شیر به ذینفعان مربوطه پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به قول مساعد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد: مابقی مطالبات تولیدکنندگان شیر یارانه‎ای در هفته پیش رو تامین و به آنها پرداخت شود.
 
وی همچنین خواستار تغییر شیوه پرداخت یارانه‎ها به ویژه یارانه شیر در سال آینده شد و گفت: در این زمینه باید سازوکار جدیدی را طراحی کرد و اگر قرار است یارانه‎ها پرداخت شود، شیوه سهل‎تری برای آن انتخاب کرد.
 
مجموع اعتبار مصوب امسال جهت خرید دو میلیون و 600 هزار لیتر شیر یارانه ای 590 میلیارد تومان تعیین شده بود که ‌از این مبلغ تاکنون 200 میلیارد تومان پرداخت شده است.
کد مطلب 1271718

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