تنها دو بیمارستان کرج مجهز به دستگاه بی خطر ساز زباله هستند

دکتر مقصود جفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از 11 بیمارستان موجود در کرج تنها دو بیمارستان مجهز به دستگاه بی خطر ساز غیرسوز هستند.

این کارشناس مسئول بهداشت محیط با بیان اینکه در این مبحث بی خطرسازی و مدیریت پسماند مطرح و در نهایت از مراکز بهداشتی - درمانی خارج می شود، تصریح کرد: بی خطر شدن این دست از پسماندها به سه روش صورت می پذیرد که یکی سوزاندن این دست از پسماندهای بیمارستانی توسط دستگاه زباله سوز است که این عمل به واقع در شهرهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرد ولی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به لحاظ آلودگی ای که از این طریق از پسماندها در محیط بوجود می آید، ممنوع است.

وی گفت: روش دیگر امحا زباله ها و پسماندهای بیمارستانی استفاده از دستگاه بی خطرساز و غیرسوز یا همان اتوکلاو است که در این روش؛ این دستگاهها پسماندهای تیز و برنده را به طور کامل بی خطر کرده و تبدیل به زباله خانگی و یا شبه خانگی کرده و به نحوی که زباله های خانگی مدیریت می شود این زباله ها نیز مدیریت می شود تا مشکلی برای محیط زیست بوجود نیاید.

این کارشناس بیان کرد: آخرین روش که روش متداول و روزانه ای است دفن بهداشتی است که به لحاظ اینکه تاکنون روشهای مدرن و بی خطرسازی به طور کامل نهادینه نشده و به طور کامل راه اندازی نشده است، از روش دفن بهداشتی استفاده می شود که معمولا در سایتهای دفن زباله های شهری سایت ویژه ای را لحاظ می کنند که در این سایت ویژه زباله های بیمارستانی دفن شده و مدیریت خاص خودشان را دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: استفاده از دستگاههای زباله سوز و اتوکلاو باتوجه به شرایط جغرافیایی بیمارستانها صورت می گیرد. بر همین اساس در بعضی بیمارستانها از زباله سوز و در برخی دیگر از اتوکلاو استفاده می شود.

جعفری نیا با اشاره به اینکه در کرج از 11 بیمارستان موجود سه بیمارستان؛ امام خمینی، قائم و کسری به بخش خصوصی تعلق داشته و بیمارستان البرز که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ، الباقی بیمارستانهای موجود در این شهرستان را تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی کرج توصیف و خاطر نشان کرد: در رابطه با پسماندهای عفونی یا پسماندهای پزشکی ویژه شهرستان کرج، بیمارستان امام خمینی مجهز به دستگاه بی خطرساز (اتوکلاو) است که پس از بی خطرسازی زباله ها تحویل سازمان جمع آوری زباله یعنی شهرداری می شود.

وی بیان کرد: بیمارستان های قائم و کسری نیز دستگاه بی خطرساز را خریداری کرده اند و در حال نصب و راه اندازی آن هستند.

ای مسئول گفت: بیمارستان البرز نیز از بدو تاسیس تا سال گذشته مجهز به دستگاه زباله سوز بوده است که به دلایل ذکر شده در بالا از رده خارج شده و مانند اکثر بیمارستانهای دولتی براساس قراردادی که با سازمان بازیافت دارند پسماندها را تحویل این سازمان داده و در سایت ویژه پسماندهای عفونی زباله ها را دفن می کنند.

رئیس بهداشت محیط کرج در ادامه به بیمارستان شهید رجایی اشاره و تاکید کرد: این بیمارستان نیز مجهز به دستگاه بی خطر ساز (اتوکلاو) بوده که پسماندها پس از بی خطرشدن تحویل سازمان بازیافت می شود و الباقی بیمارستانها نیز براساس قراردادی که با سازمان بازیافت دارند؛ پسماندها تحویل سازمان بازیافت شده و در سایت ویژه پسماندهای عفونی دفن می شوند.

وی در ادامه در خصوص جذب اعتبارات برای بی خطرسازی پسماندها را در دست پیگیری دانست و رفع این مشکل که تنها مختص به شهرستان کرج نیست و کشوری است را با جذب و تامین اعتبارات قابل حل و رفع دانست.

این کارشناس مسئول بهداشت محیط کرج روش پیشنهادی و تایید شده وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست را استفاده از دستگاههای بی خطرساز غیرسوز (اتوکلاو) دانست و سیاست دانشکده علوم پزشکی کرج را نیز در راستای ادامه دادن به همان روش پیشنهادی دانست.

مدیریت اجرای پسماندهای پزشکی ویژه با عقد قرارداد به اشخاص حقیقی- حقوقی واگذار می شود

جعفری نیا در ادامه گفت: به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماندها که مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری، دهیاری و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد.

وی گفت: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده و در صورت تبدیل آن پسماند عادی برعهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداریها می باشد، که به استناد تبصره ماده فوق مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع آن را به بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی) واگذار نمایند.

وی در ادامه در بحث بی خطرسازی پسماندها و زباله های پزشکی ویژه به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر دو حالت وجود دارد؛ یکی در خصوص مراکز درمانی بزرگ مانند بیمارستانهاست که بایستی براساس ضوابط پسماندها و زباله های این مراکز بی خطر شده و برای دفن نهایی به مکان موردنظر انتقال داده شود.

این کارشناس عنوان کرد: بحث دیگر در خصوص مراکز درمانی کوچک، کلینیک ها، مطب ها و آزمایشگاههاست که به استناد قانون این مراکز مجازند با یکی از سایتهای مرکزی (محل بی خطرسازی پسماند) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی این سایتها را تاسیس و پس از اخذ مجوز، پسماندهای عفونی را بی خطر کرده و تحویل عوامل شهرداری دهند و برای دفن نهایی و طبق شرایط و ضوابط خاص توسط وزارت بهداشت این واگذاری انجام گیرد.

جعفری نیا ضمن بیان اینکه هم اکنون وزارت بهداشت این آمادگی را دارد که مدیریت اجرای پسماندهای پزشکی ویژه با عقد قرارداد به اشخاص حقیقی- حقوقی واگذار کند گفت: طبق ردیف "ت" بند 6 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و ارتقا کیفیت خدمات درباره نحوه واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی، ضوابط مربوط به چگونگی، واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی آمده است که در این خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی طبق آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، می توانند اقدام به تاسیس این گونه مراکز نموده و با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به بی خطرسازی پسماندهای مراکز درمانی کوچک کنند.