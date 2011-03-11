جشنواره های تئاتر دانشجویی اقدامی موثر در خلق آثار فاخر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مظاهری شامگاه پنجشنبه در پیامی به جشنواره تئاتر دانشجویی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی افزود: توجه به پژوهش های هنری از جمله ابزارهایی است که تا کنون رشد و ارتقای سطح نمایش های دانشگاهی را در پی داشته است.

وی ضمن بیان سابقه هنرهای نمایشی، افزود: سابقه کهن هنرهای نمایشی در ایران به پیش از اسلام می رسد و این سابقه دیرین ازنمایش های حماسی برخاسته از مضامین شاهنامه، گرفته شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: وجود و توسعه تئاتر در کشور نتوانست جلوه مذهبی نمایش در ایران را که به صورت های مختلفی از جمله تعزیه در جریان بود پایان دهد و آن را از تاریخ هنر ایران بزداید.

مظاهری با اشاره به انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، هنرمندان متعهد برآن شدند تا هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر را از نابسامانی پیراسته کنند و هنری متعالی را عرضه کنند.



وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان منطقه 9 دانشگاه و رئیس و مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خاطر نشان کرد: امیدوارم این جشنواره ها همگام با رویکرد معاونت فرهنگی دانشگاه در سالی که رو به پایان است زمینه همکاری و مشارکت هر چه بیش تر استادان ودانشجویان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه را به دنبال داشته باشد.

