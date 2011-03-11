جنگ افغانستان؛ نبردی واجب یا جنایتی علیه بشریت

سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره جنگ افغانستان از کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010 پرده برده داشت که این موضوع نشان دهنده افزایش چشمگیر خشونت ها و تلفات در کشوری است که آمریکا به بهانه مبارزه با طالبان آن را اشغال کرد اما پس از گذشت 10 سال از اشغالگری ایالات متحده در این کشور حتی امنیت نسبی در افغانستان حاصل نشده و هر روز طالبان قدرتمندتر می شود.

در همین حال بسیاری از مقامات آمریکایی و ناتو درباره افزایش خشونت ها در بهار و تابستان سال جاری هشدار می دهند و حتی اذعان می کنند که طالبان در نهایت به اهداف خود در جنگ دست می یابد که این گونه اظهارات بسیار تامل برانگیز است زیرا این سوال را در ذهن ایجاد می کند اگر دولت آمریکا خود به شکست در جنگ واقف است پس چرا با خروج از این کشور به خواسته های مخالفین جنگ و پایان دادن به خشونت ها علیه غیرنظامیان پاسخ مثبت نمی دهد.

در این میان سازمان ملل امروز چهارشنبه با اشاره به افزایش خشونت ها و حملات طالبان در افغانستان هشدار داد که کشتار غیرنظامیان در این کشور در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

در گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان آمده است در پی کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010، شمار افراد کشته شده سال گذشته در این کشور 15 درصد افزایش یافته است.





در این گزارش آمده است طالبان مسئول 75 درصد کشتار غیرنظامیان در سال گذشته بودند. از سوی دیگر آدم ربایی در افغانستان 83 درصد افزایش یافته و خشونت ها در این کشور از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب گسترش یافته و مخصوصا شمار تلفات غیرنظامیان در شمال افغانستان 76 درصد رشد نشان می دهد.