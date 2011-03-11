حریف سپاهان با شکست همگروه استقلال فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان از پنجشنبه شب با رویارویی تیم‌های الهلال و النصر آغاز شد. جدال این دو تیم که از نمایندگان فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا هستند، در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد و در پایان به برتری 2 بر صفر تیم الهلال و صعود این تیم به دیدار نهایی جام ولیعهد عربستان انجامید.

برای الهلال در این بازی میریل رادوی (18) و احمد الفریدی (55) گلزنی کردند و زمینه ساز صعود تیم‌شان به دیدار نهایی جام ولیعهد عربستان شدند.

الهلال که با 9 قهرمانی سرآمد دیگر تیم‌های عربستانی در مسابقات جام حذفی یا همان جام ولیعهد این کشور است، در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الجزیره امارات و الغرافه قطر در گروه A این رقابت‌ها روبه‌رو می شود. این تیم فصل جدید مسابقات را با شکست 2 بریک مقابل سپاهان آغاز کرد.

النصر نیز در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های استقلال ایران، پاختاکور ازبکستان و السد همگروه است. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ولیعهد عربستان امشب بین تیم‌های الوحده و الاتفاق برگزار خواهد شد تا حریف الهلال در دیدار نهایی این مسابقات مشخص شود.