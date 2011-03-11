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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

جام ولیعهد عربستان/

حریف سپاهان با شکست همگروه استقلال فینالیست شد

حریف سپاهان با شکست همگروه استقلال فینالیست شد

تیم فوتبال الهلال، نماینده اول فوتبال عربستان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با شکست النصر به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد این کشور راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان از پنجشنبه شب با رویارویی تیم‌های الهلال و النصر آغاز شد. جدال این دو تیم که از نمایندگان فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا هستند، در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد و در پایان به برتری 2 بر صفر تیم الهلال و صعود این تیم به دیدار نهایی جام ولیعهد عربستان انجامید.

برای الهلال در این بازی میریل رادوی (18) و احمد الفریدی (55) گلزنی کردند و زمینه ساز صعود تیم‌شان به دیدار نهایی جام ولیعهد عربستان شدند.

الهلال که با 9 قهرمانی سرآمد دیگر تیم‌های عربستانی در مسابقات جام حذفی یا همان جام ولیعهد این کشور است، در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الجزیره امارات و الغرافه قطر در گروه A این رقابت‌ها روبه‌رو می شود. این تیم فصل جدید مسابقات را با شکست 2 بریک مقابل سپاهان آغاز کرد.

النصر نیز در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های استقلال ایران، پاختاکور ازبکستان و السد همگروه است. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ولیعهد عربستان امشب بین تیم‌های الوحده و الاتفاق برگزار خواهد شد تا حریف الهلال در دیدار نهایی این مسابقات مشخص شود.

کد مطلب 1271728

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