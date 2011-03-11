به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی هادی مرزبان که بعد از اجرای موفق خود در سالن تئاتر مرکز فرهنگی هنری برج آزادی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، با استقبال مخاطبان و تماشاگران تئاتر اجرای خود را به پایان می‌رساند. این نمایش جمعه 20 اسفندماه به اجرای خود پایان می‌دهد.



نمایش "خانمچه و مهتابی" که پیش از این نیز میزبان چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری بوده در آخرین‌ اجراهای خود پذیرای عزت‌الله انتظامی آقای بازیگری سینما و تئاتر ایران، علی‌اکبر تشکری‌نیا مدیرعامل مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و پری زنگنه بود.



نمایش "خانمچه و مهتابی" با حضور گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی،‌ سیما تیرانداز، صبا کمالی،‌ یارتا یاران و سیروس همتی ساعت 18:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.