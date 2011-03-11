عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گزارش داد: در 11 ماه سال جاری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی رشد قابل‌توجهی را در بخش‌های تولید، ‌فروش داخلی و صادرات را کسب کنند به‌طوری که حداقل 4.6 تا حداکثر بیش از 50 درصد افزایش عملکرد را به ثبت رساندند.

‌تولید فولاد خام به 11 میلیون و 555 هزار تن رسید که در مقایسه با 9 میلیون و 753 هزار تن مدت مشابه سال قبل از رشد 18 درصدی برخوردار شد، همچنین تولید انواع محصولات فولادی شامل ورق‌های گرم و سرد، ‌مقاطع طویل و ساختمانی به 15میلیون و 362 هزار تن رسید که این رقم در مقایسه با تولید 11 ماهه سال گذشته با افزایش 75 درصدی همراه بود.

البته باید یادآوری کرد که آمار تولید به‌ویژه در بخش محصولات در سال 1388 تنها مربوط به شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، اما در سال جاری گزارش تولید در کل کشور محاسبه شده است. اگرچه در بخش آلومینیوم، ‌مس و آلومینا که از رشد چشمگیری نیز برخوردار شده‌اند، همچنان شرکت‌هایی هستند که تحت پوشش ایمیدرو قرار دارند.

بر همین اساس، تولید مس کاتد در مدت مورد بررسی با کسب رشد بیش از 6 درصدی از 204 هزار تن عبور کرد. در 11 ماهه سال گذشته 193 هزار تن از این فلز تولید شده بود.

علاوه بر این، میزان تولید شمش آلومینیوم و پودر آلومینا به ترتیب به 276 و 217 هزار تن رسید که این ارقام از رشد نزدیک به 7 و 13 درصدی خبر می‌دهد.

در 11 ماه منتهی به ابتدای اسفندماه میزان تولید انواع سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره و دانه بندی) از 24میلیون و 320هزار تن عبور کرد که این عملکرد بیش از 4.6درصد از تولید مدت مشابه سال 1388 محسوب می‌شود.

در مدت مورد بررسی همچنین میزان فروش و صادرات فولاد، ‌مس و‌آلومینیوم بین 14 تا 41 درصد رشد پیدا کرد. در این میان فروش داخلی فولاد با رشد 41 درصدی به 7 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و فروش داخلی مس نیز با رشد 14 درصدی به بیش از 10 میلیارد تومان رسید.



همچنین شرکت‌های تولید شمش آلومینیوم توانستند 405 میلیارد تومان از تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش برسانند که این رقم 25 درصد بیش از رقم به دست آمده مدت مشابه سال گذشته است.



همچنین در این مدت فروش سنگ‌آهن به مرز 100 میلیارد تومان رسید. واحد طلای موته نیز در همین مدت بیش از 9 میلیارد تومان از این فلز را در اختیار بازار داخلی قرار داد.



صادرات مس نیز تا ابتدای اسفندماه سال جاری به حدود 750 میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، میزان صادرات شمش آلومینیوم به مرز 315 میلیون دلار رسید که 35 درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. در این میان صادرات پودر آلومینا بعنوان ماده اصلی تولید شمش آلومینیوم با رشد 631 درصدی، رقم 6.3 میلیون دلار را به ثبت رساند.