به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از جمله تورنمنت های A کلاس موسوم به German Open با حضور 1264 تکواندوکار در قالب 178 تیم از 41 کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز در شهر هامبورگ برگزار خواهد شد.

به غیر از کره جنوبی، سایر تیم های مدعی جهان از جمله فرانسه، امریکا ، اسپانیا ، هلند ، برزیل و... حضور دارند. تیم ملی ایران نیز با 32 تکواندوکار در دو بخش بانوان و آقایان در این رقابتها شرکت کرده است. قرار است بعد از بازگشت تیم ملی به ایران، ترکیب نهایی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان معرفی شود.

تیم ملی ایران بامداد پنجشنبه راهی آلمان شد و پس از ورود به هامبورگ و استقراردر محل اقامت خود، عصر روز گذشته تمرین سبکی را در محل محوطه باز هتل انجام داد.



حمیدرضا بیات ، مسعود حجی زواره ، یوسف کرمی ، کوروش رجلی ، میثم باقری ، محمد باقری معتمد ، یاسین اکبر نتاج ، علیرضانصر آزادانی ، سعید امیری ، فرزاد عبدالهی ، فرشاد فروغی کیا ، داود عبدالرضایی ، سید احسان نقیب زاده ، مجید رجبی ، بهنام بیات و جلال خدامی در بخش مردان و نیره رستمی، سمانه رضایی، سیده فاطمه نعمتی، سمانه شش پری، راحله آسمانی، سوسن حاجی پور، پریسا فرشیدی، دینا پوریونس، نگین عباس زاده، عاطفه نیک آبادی، فاطمه روحانی و سارا خوش جمال فکری در بخش بانوان در این مسابقات حضور دارند.

رضا مهماندوست، بیژن مقانلو و مجید افلاکی کادر فنی تیم مردان و "جانگ یونگ جانگ" به عنوان سرمربی و روشنک حسینی به عنوان سرپرست تیم بانوان به این رقابتها اعزام شدند. غلامحسن ذوالقدری دبیر فدراسیون نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی را همراهی می کند.