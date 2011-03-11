راهبرد شبکه آموزش، آموزش عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما با تصریح برانتقال الگو و مدل‌های آموزشی به مردم جامعه از طریق شبکه آموزش، ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و تحول، این شبکه به سمت برنامه‌های جذاب و پر مخاطب حرکت کند تا موجب کاهش مشکلات اجتماعی در جامعه شود.

دارابی با بیان اینکه به موضوع آموزش آن گونه که باید توجه نشده است، گفت: ‌برنامه‌های شبکه آموزش در روزهای پنجشنبه به موضوع‌های‌ اصلی کشور و جریان سازی پیرامون آن مساله اختصاص یافته است و روزهای جمعه نیز بهترین برنامه‌ها را درحوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت، ارائه خواهد شد.

معاون سیما با تاکید بر گفتمان قالب و شعار سال آینده در شبکه آموزش مبنی بر نظم، برنامه‌ریزی و قانون افزود: آموزش‌های تخصصی، عمومی و ارتقای سطح دانش و بینش عمومی جامعه در شبکه آموزش باید صورت گیرد. ‌آموزش در همه حوزه‌ها از جمله شعر، خط ، نقاشی، اجرا، گویندگی و آشپزی و... باید درشبکه آموزش صورت گیرد.

وی به اهمیت شورای راهبردی در شبکه‌ها اشاره کرد و گفت:‌ شورای راهبردی و اتاق‌های فکر یکی از اصلی ترین سیاست‌های معاونت سیماست که نقش جدی در شبکه‌ها دارد که به آن باید توجه ویژه‌ای داشت.

معاون سیما تصریح کرد: ‌اختصاص میان برنامه‌های نمایشی ـ آموزشی و طنز سه دقیقه‌ای دربهترین ساعات در شبکه و گفتمان غالب و مسلط شبکه درگفتمان انقلاب اسلامی و رسانه ، معرفی و مولفه‌های آن مشخص شود.

پورحسین مدیر شبکه آموزش در این نشست گزارشی از عملکرد سال 89 شبکه آموزش ارائه کرد و گفت: در برنامه‌های شبکه آموزش تاکید برآموزش غیرمستقیم و مستقیم است و در چند ماه گذشته توانستیم با برنامه های زنده و تولیدی شبکه مفاهیم آموزش را به مخاطبان گروه‌های مختلف سنی انتقال دهیم.

در این بازدید سه ساعته معاون سیما به همراه مدیران کل معاونت با حضور در بخش‌های مختلف شبکه آموزش ضمن آشنایی با عملکرد و مشکلات هر بخش ازنزدیک با کارکنان شبکه دیدار و گفتگو کرد.