جدول آمار دخترها و پسرها دردانشگاهها/ بیشترین دخترها در کدام دانشگاهند

به گزارش خبرنگار مهر، اطلس ملی آموزش عالی 89-1388 امروز جمعه با حضور معاون آموزشی وزیر علوم و مدیران کل حوزه معاونت آموزشی این وزارتخانه در جمع روسای 29 دانشگاه منتخب استانی آمایش آموزش عالی در دانشگاه هرمزگان رونمایی شد.

احمد سلطانی نژاد مدیر گروه GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی درباره اطلس ملی آموزش عالی گفت: این اطلس در سه جلد دانشجویان، دانش‌آموختگان و پذیرفته شدگان تهیه شده است و در آن تعداد دانشجویان به تفکیک نوع مرکز آموزش عالی، جنسیت و گروه تحصیلی آمده است.

وی افزود:‌ 48 درصد دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی و 26 درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور تحصیل می‌کنند.

مدیر گروه GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی از انتشار نسخه دیجیتالی اطلس آموزش عالی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اطلس استانی آموزش عالی نیز در دست تهیه است و در مرحله بعد تلاش داریم اطلس رشته‌های آموزش عالی و پراکندگی‌شان در مناطق مختلف کشور را تعیین کنیم.

ردیف نام دانشگاه پسر دختر 1 دانشگاه آزاد 60 40 2 دانشگاه پیام نور 30 70 3 دانشگاه علمی کاربردی 56 44 4 دانشگاه دولتی 45 55

سلطانی نژاد با بیان اینکه سهم جنسیت زن و مرد در جمعیت دانشجویی کشور یکسان است، گفت: هرچند 50 درصد جمعیت دانشجویی کشور پسر و 50 درصد دیگر دختر هستند اما این نسبت در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در دانشگاه آزاد اسلامی 60 درصد مرد و 40 درصد دانشجویان زن هستند. این در حالی است که در دانشگاه پیام نور 70 درصد دانشجویان زن و 30 درصد مرد هستند. همچنین در دانشگاه جامع علمی کاربردی 56 درصد مرد و 44 درصد زن هستند.

وی در خصوص آمار جنسیتی دانشگاه‌های دولتی نیز گفت: 45 درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مرد و 55 درصد زن هستند. در آموزشکده‌ها فنی و حرفه‌ای تعداد مردها بیش از زنان هستند و عمده رشته‌های آموزشکده‌ها کاردانی است.