مجید امرایی مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دفتر تئاتر خیابانی با اجرای عمومی سه نمایش به پیشواز جشن جهانی نوروز میرود. سه نمایش "مسافر کوچولو"، "سالواتوره" و "نقطه سر خط" آثاری هستند که از 19 اسفندماه اجرای عمومی خود را در فضای باز مجموعه تئاتر شهر آغاز کردهاند. این آثار از برگزیدگان بخش تئاتر خیابانی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هستند.
وی افزود: هر کدام از این آثار 10 اجرا خواهند داشت. پس از اجرای عمومی این سه اثر اجرای عمومی تئاترهای خیابانی در سال 90 آغاز میشود. پیشنهاد ما این است که سال 90 سال با برنامهای برای تئاتر خیابانی است.
مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی یادآور شد: اجرای این سه اثر نمایشی در ایام تعطیلات نوروز هم ادامه دارد و تنها روزهای اول و دوم فروردینماه اجرا نخواهند داشت. این اولین سالی است که در ایام نوروز مجموعه تئاتر شهر به خصوص فضای بیرونی مجموعه میزبان آثار نمایشی است و تعطیل نیست.
اجرای عمومی سه نمایش خیابانی از 19 اسفندماه در فضای باز مجموعه تئاتر شهر آغاز شد و در ایام تعطیلات نوروز نیز ادامه خواهد داشت.
مجید امرایی مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دفتر تئاتر خیابانی با اجرای عمومی سه نمایش به پیشواز جشن جهانی نوروز میرود. سه نمایش "مسافر کوچولو"، "سالواتوره" و "نقطه سر خط" آثاری هستند که از 19 اسفندماه اجرای عمومی خود را در فضای باز مجموعه تئاتر شهر آغاز کردهاند. این آثار از برگزیدگان بخش تئاتر خیابانی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هستند.
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