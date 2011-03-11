اولویت دستگاه قضایی صدور آراء شفاف و مبتنی بر عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری استان کردستان، اظهار داشت: اولویت اصلی دستگاه قضایی صدور آراء شفاف و مبتنی بر عدالت است که در این راستا وکلا می توانند نقش مهمی داشته باشند.

وی عنوان کرد: بدون شک حضور وکیل در جلسات بررسی وضعیت پرونده و ارائه اطلاعات مورد نیاز به قاضی می تواند زمینه های لازم برای صدور رای عادلانه را فراهم کند و به همین دلیل وکلا در دستگاه قضا از اهمیت خاصی برخوردارند و فعالیت های آنها مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان داشت: کمک های وکیل برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده های دادرسی با جهت دهی شناسایی حق از باطل بسیار مهم است و به همین دلیل تلاش می شود که آراء صادره در دستگاه قضایی بر اساس مستندات و همچنین مبتنی بر عدالت باشد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از نظرات و پیشنهادات وکلا، آراء صادره در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی است و به همین دلیل پذیرش آن از سوی افراد و حتی متهمین نیز بیشتر است.

گروسی وضعیت کنونی دستگاه قضایی در کشور را یک موهبت الهی به مردم عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی نظام اسلامی با هدف احقاق حق و جلوگیری از ظلم و ستم بر افراد مظلوم فعالیت می کند و در این راستا نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد که این مهم یک موهبت الهی به شمار می رود.

وی در پایان از همکاری و تعامل کانون وکلا با دادگستری استان کردستان تقدیر کرد و گفت: انتظار می رود که این روند همچنان طی سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

در ادامه این مراسم از 10 پیشکسوت عرصه وکالت و رئیس کل دادگستری تجلیل و تقدیر به عمل آمد و تحلیف و اعطای پروانه وکالت به 14 نفر از وکلای جوان و اعضای جدید کانون برگزار شد.