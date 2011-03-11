حمایت رهبران آمریکای لاتین از طرح چاوز و رد مداخله نظامی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در گزارشی درباره موضع کشورهای آمریکای لاتین در قبال لیبی نوشت: درحالیکه هر روز شاهد افزایش درخواست ها برای مداخله نظامی در لیبی برای متوقف کردن خشونت ها در این کشور شمال آفریقا هستیم، رهبران آمریکای لاتین مخالفت خود را با هرگونه مداخله ای در لیبی اعلام کردند.

به نوشته شینهوا، بیشتر رهبران آمریکای لاتین اعلام کردند که مداخله نظامی در لیبی تنها باعث ادامه درگیریها در این کشور می شود و میانجیگری به روشی مسالمت آمیز بهترین روش برای مقابله با وضعیت کنونی در لیبی است.

در همین حال "هوگو چاوز" ریس جمهوری ونزوئلا پیشنهاد اعزام یک هیئت نمایندگی را به طرابلس برای میانجیگری میان معترضین و مزدوران رژیم "معمر قذافی" اعلام کرده است که این طرح مورد استقبال شماری از کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفته است.

پیشنهاد چاوز پس از آن مطرح می شود که اعضای ناتو درباره مداخله نظامی در لیبی برای سرکوب تظاهرات معترضین گفتکو کردند.

"اوو مورالس" رئیس جمهوری بولیوی همچنین دو سال پیش در دیدار با قذافی در این کشور گفت: زمانی که تهدیداتی در رابطه با مداخله نظامی مطرح می شود، برای تمام ملت واجب است تا با ایستادگی و وحدت از کشور خود دفاع کنند.

از سوی دیگر "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا در هاوانا با استقبال از طرح چاوز گفت: ما مخالف جنگ داخلی در لیبی و خواهان صلح فوری و احترام به حقوق تمامی شهروندان بدون دخالت کشورهای خارجی هستیم.

منابع خبری همچنین از موافقت دبیرکل اتحادیه عرب و رهبر فعلی لیبی با طرح صلح هوگو چاوز برای پایان دادن به بحران در این کشور خبر می دهند.

وزیر امور اطلاع رسانی ونزوئلا نیز بدون اشاره به جزئیات این طرح صلح، اظهار داشت: چاوز در سه شنبه گذشته در تماس تلفنی با قذافی وی را در جریان این طرح قرار داده که به خشونتها در لیبی خاتمه می دهد.