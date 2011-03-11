174 نفر عضو کانون وکلای کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد سعید شیخی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری کردستان، اظهار داشت: در حالی که از عمر تشکیل کانون وکلای کردستان زمان زیادی نمی گذرد ولی در حال حاضر 174 وکیل پایه یک و 45 کارآموز وکالت در این کانون عضویت دارند.

وی عنوان کرد: افراد و اعضا کانون وکلای دادگستری کردستان در راستای اهداف و برنامه های دستگاه قضایی برای احقاق حق علیه باطل و همچنین ارائه خدمات مختلف حقوقی به اقشار مختلف مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و در این مدت نیز اقدامات و برنامه های مناسبی در سطح استان اجرایی شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کردستان افزود: ارائه بیش از دو هزار و 200 مورد مشاوره حقوقی در دفتر مشاوره کانون وکلا در دادگستری استان، قبول وکالت 55 فقره پرونده معاضدت و قبول وکالت 55 فقره پرونده به صورت تسخیری از سوی دادگاه های انقلاب و کیفری از جمله فعالیت های کانون در سال جاری است.

وی گفت: در کنار این مهم در سال جاری 72 فقره پرونده به دادسرای انتظامی کانون ارجاع داده شده است که تاکنون 63 فقره از آن مختوم شده است همچنین در این ایام 23 فقره پرونده به دادگاه انتظامی کانون ارجاع داده شده که کارهای مختلف برای رسیدگی به این پرونده های ادامه دارد.

شیخی بیان داشت: از زمان آغاز به کار اعضای جدید هیئت مدیره اقدامات و برنامه های مختلفی در کانون وکلای دادگستری کردستان اجرایی شده است که از آن جمله می توان به تشکیل و فعال کردن کمیسیون علمی و تحقیقاتی کانون با مشارکت افراد پیشکسوت وکیل و همچنین تشکیل کمیسیون روابط عمومی و انفورماتیک اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت های مغفول مانده بسیاری در کانون شناسایی شده است که انتظار می رود با همکاری و مشارکت تمامی اعضا بتوانیم از این ظرفیت ها در راستای اهداف و برنامه های کاری کانون به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

در ادامه این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری و اعضای کانون برگزار شد، از 10 پیشکسوت عرصه وکالت و رئیس کل دادگستری استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد و تحلیف و اعطای پروانه وکالت به 14 نفر از وکلای جوان و اعضای جدید کانون اهداء شد.