آسمان لیبی تحت نظارت ناتو/ مخالفت انقلابیون با دخالت خارجی

کشورهای عضو ناتو از روز چهارشنبه 18 اسفند در بروسکل گردهم آمده بودند تا درباره وضعیت حاکم بر لیبی رایزنی کرده و تصمیم مناسب درباره این کشور آفریقایی را اتخاذ کنند.

در نهایت ناتو تصمیم گرفت آسمان لیبی را زیر نظارت کامل بگیرد و اتحادیه اروپا نیز قصد دارد با اقدامات تحریمی قذافی را به کناره ‌گیری وادارد در این راه فرانسه شورای موقت انقلابیون لیبی را به رسمیت شناخته و آلمان حساب‌های بانکی قذافی را مسدود کرد.

گفتگو درباره ضرورت ایجاد منطقه ممنوعه پروزاری بر فراز لیبی از چند روز پیش جریان دارد. ناوگان ششم ایالات متحده از دریای سرخ به مدیترانه رفته و به موازات این عملیات، پایگاه نظامی سودا در جزیره کرتا (یونان) تقویت شده است. از این جزیره رزمناوها می‌توانند ظرف ۹ ساعت و جنگنده‌ها ظرف ۲۰ دقیقه به سواحل لیبی برسند. آسمان لیبی از بامداد دیروز پنجشنبه تحت نظارت هواپیماهای ناتو قرار گرفت. هدف این تصمیم جلوگیری از حملات جنگنده ‌های ارتش لیبی به شهرها و مواضعی است که به دست نیروهای شورشی افتاده‌ اند. آسمان لیبی از بامداد دیروز پنجشنبه تحت نظارت هواپیماهای ناتو قرار گرفت. هدف این تصمیم جلوگیری از حملات جنگنده ‌های ارتش لیبی به شهرها و مواضعی است که به دست نیروهای شورشی افتاده‌ اند.

در محافل سیاسی اروپا گفته می ‌شود که ناتو همچنین قصد دارد حضور خود در دریای مدیترانه را از جانب سواحل لیبی تقویت کند. هم ‌اکنون رزمناوهایی از آلمان و ایتالیا در غرب مدیترانه هستند و رزمناوهای آمریکایی نیز آنها را همراهی می‌ کنند.

گفتگو درباره ضرورت ایجاد منطقه ممنوعه پروزای بر فراز لیبی از چند روز پیش جریان دارد. ناوگان ششم ایالات متحده از دریای سرخ به مدیترانه رفته و به موازات این عملیات، پایگاه نظامی سودا در جزیره کرتا (یونان) تقویت شده است. از این جزیره رزمناوها می‌توانند ظرف ۹ ساعت و جنگنده‌ها ظرف ۲۰ دقیقه به سواحل لیبی برسند.

ایتالیا عملیات مشترکی را با مشارکت نیروهای ناتو و اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تا دولت قذافی در محاصره تسلیحاتی کامل قرار گیرد. اما هنوز توافق کاملی بر سر ممنوعیت کامل پرواز در آسمان لیبی حاصل نشده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تدابیر تحریمی تازه‌ ای را علیه لیبی به صورت رسمی به زودی اعلام می‌کنند.

در چارچوب اقدامات تحریمی کلیه عملیات ۵ شرکت مالی بزرگ لیبیایی متوقف می ‌شود. تا کنون فهرستی شامل ۲۷ نفر از نزدیکان سرهنگ قذافی تنظیم شده که حسابهای بانکی آنها مسدود و هرگونه فعالیت مالی آنها متوقف می‌ شود.

آمادگی کامل در برابر لیبی

سران دولتهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌ اند که در بیانیه ‌ای استعفای قذافی را درخواست خواهند کرد. "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پیمان نظامی خود را برای تمام اتفاقات احتمالی آینده آماده می ‌کند، اما قصد ندارد به لیبی نیرو اعزام کند. در مرحله کنونی نیروی هوایی ناتو تنها بر سواحل لیبی نظارت خواهد داشت.

دولت آلمان نیز روز پنجشنبه حسابهای بانکی کلان رهبر لیبی را مسدود اعلام کرد. ورنر هویر، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان، گفته است که توقف کامل پروازها بر فراز لیبی تنها در صورتی قابل اجراست که "اتحادیه عرب" به انضمام کشورهای عرب همسایه لیبی از آن پشتیبانی کنند.

مخالفت انقلابیون با دخالت خارجی

دولت فرانسه طی بیانیه ‌ای رسمی شورای موقت انقلابی مخالفان معمر قذافی را به رسمیت شناخت و در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه لیبی روابط سیاسی با فرانسه را قطع کرد.

وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که چند و چون نهادهای سیاسی تازه همچنان مبهم است و نمی ‌توان درباره آنها نظری قطعی ابراز کرد. اقدام سیاسی فرانسه در به رسمیت شناختن دولت موقت لیبی بدون مشورت با سایر اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در برابر، آلمان تلاش می‌ کند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به نظری واحد بکشاند تا با اعلام موضعی واحد در برابر دیکتاتوری قذافی، به صورت موثر از جنبش اعتراضی علیه او حمایت کنند. در این راستا این احتمال وجود دارد که پارلمان اروپا با شورای ملی موقت لیبی رابطه برقرار کند.

انقلابیون مخالف قذافی آشکارا از حمایت اتحادیه اروپا استقبال کرده ‌اند. مصطفی عبدالجلیل، سخنگوی شورای ملی انتقال قدرت در لیبی، ضمن حمایت از مسدود شدن فضای هوایی کشور، با اعزام نیروی زمینی به کشورش مخالفت کرد. وزیر دادگستری پیشین لیبی به خبرنگاران گفته است: امیدواریم اعلام منطقه پرواز ممنوع، مانع از کشتار مردم توسط نیروی هوایی قذافی شود. در لیبی به سربازان خارجی نیازی نیست.

بالاترین مجمع گروه‌های مخالف حکومت قذافی در شهر بنغازی در شرق لیبی تشکیل شده است. روز پنجشنبه (۱۰ مارس) نیروی هوایی لیبی بار دیگر شهر راس‌لانوف را هدف بمباران قرار داد. گفته می‌ شود که هدف بمباران پالایشگاه نفت بوده ، در سراسر کشور نبرد میان نیروهای هوادار معمر قذافی با شورشیان ادامه دارد و لیبی هرروز بیشتر به شرایط جنگ داخلی نزدیک می ‌شود.