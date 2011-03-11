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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

در دستور کار قرار گرفت ؛

بررسی پرونده فولاد هرمزگان دوشنبه در مجلس

بررسی پرونده فولاد هرمزگان دوشنبه در مجلس

نحوه واگذاری پروژه فولاد هرمزگان به شرکت فولاد مبارکه دوشنبه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی دوشنبه هفته آتی بررسی نحوه واگذاری پروژه فولاد هرمزگان به شرکت فولاد مبارکه را در دستور کار خود قرار داده است. در این جلسه مسئولان وزارت صنایع و معادن و کارشناسان ذیربط نیز حضور خواهند داشت.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 مجلس پیش از این در گفتگو با مهر با انتقاد از روش واگذاری پروژه فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه به صورت مزایده پاکتی توسط ایمیدرو، گفته بود: مجلس به زودی این تخلف از اجرای اصل 44 را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1271756

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