به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "پایتخت" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیهکنندگی الهام غفوری ایام نوروز هر شب ساعت 22:10 تا 23 روی آنتن میرود. تکرار این سریال صبح روز بعد ساعت 10 تا 11:30 است.
شبکه دو سریال "نامههای بالدار" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند را در نوروز 90 پخش میکند. این سریال هر روز ساعت 21:25 تا 22:10 روی آنتن میرود و تکرار آن روز بعد ساعت 15:15 تا 16 پخش میشود.
سریال "راه در رو" به کارگردانی سعید آقاخانی هر شب ساعت 23 تا 23:45 از شبکه سه روی آنتن میرود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت 13:45 تا 14:30 خواهد بود.
در ایام نوروز شبکه چهار سیما هر روز یک تله تئاتر ساعت 18 تا 19:30 پخش میکند. سریال "سفر، کیش، مات" به کارگردانی مجید صالحی نوروز از شبکه تهران پخش میشود. این سریال هر شب ساعت 20:30 تا 21:30 روی آنتن میرود و تکرار آن روز بعد ساعت 16 تا 16:45 است.
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