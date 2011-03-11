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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

هفته آینده؛

گزارش تخلفات 9 ماهه وزارت نفت از بودجه 89 در مجلس قرائت می شود

گزارش تخلفات 9 ماهه وزارت نفت از بودجه 89 در مجلس قرائت می شود

گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت در بودجه 89 کل کشور هفته آینده در مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد نه ماهه وزارت نفت در بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور را در دستور کار دارد.

قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد نتایج حاصله از اجرای قانون مبارزه با پولشویی ، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس قرار دارد.

کد مطلب 1271759

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