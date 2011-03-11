کار گروهی و استفاده از تمام پتانسیل تیم سبب برد ما شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس آقا کوچکی بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 95 به 67 در هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور در برابر هیئت بسکتبال شهرکرد که در شامگاه پنج شنبه در سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازی سختی در برابر تیم هیئت بسکتبال شهرکرد داشتیم اضافه کرد: در این بازی نیز همچون بازی‌های گذشته از تمام پتانسیل و ظرفیت تیم استفاده کردیم و همه بازیکنان تیم از جمله بازیکنان بومی بازی کردند که این امر در آینده بسکتبال استان قم تأثیر‌گذار خواهد بود.



وی در خصوص بازی در برابر تیم هیئت بسکتبال شهرکرد اضافه کرد: توانستیم تیم سرعتی هیئت بسکتبال شهرکرد را در بازی خانگی شکست دهیم. ما بازی قبل و همچنین دور رفت با شهرکرد را آنالیز کرده بودیم و در این بازی بازیکنان با آمادگی کامل وارد زمین شدند و سرانجام با کار تیمی توانستیم پیروز میدان باشند.



وی بیان داشت: تیم راه و ترابری قم تنها تیم دسته یکی است که به مسابقات لیگ بر‌تر راه پیدا کرده است و تنها یک بازی خانگی آن هم به قهرمان آسیا واگذار کرده است.



سرمربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم بیان داشت: نگاه به بازی بسکتبال باید به 40 دقیقه بازی و همچنین سازماندهی و برنامه ریزی‌ها باشد و 10 امتیاز جلو و عقب بودن نباید تاثیر بر روحیه و روند بازی بگذارد.



وی در خصوص بازی تیم هیئت بسکتبال شهرکرد اظهار داشت: سرعت تیم شهرکرد با توجه به داشتن سر مربی صربستانی بالا است و امروز توانستیم یک تیم سرعتی را شکست دهیم.



وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به رقابت‌های پیش روی تمام برنامه‌ها و تلاشمان برای بازی در پلی آف است که بتوانیم موفق عمل کنیم.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم با 19 بازی، 14 برد، 1494 گل زده، 1369 گل خورده 33 امتیازی است که بعد از پتروشیمی بندر امام در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.

