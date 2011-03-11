اولین تأثیر تحقیق و مطالعه باید تغییر نظام باورهای محقق باشد

دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: وقتی فردی در مورد ماهیت انسان و دنیای سیاست تفکر و تأمل می‌کند در واقع وجود خود به عنوان یک انسان و موجود سیاسی را در این پرسش به منصه ظهور می‌گذارد و نمایش می‌دهد.

وی افزود: اندیشمندان و محققان نیز خارج از این قاعده نیستند. آنها نیز در دنیایی تفکر و تأمل می‌کنند که در آن زیست می‌کنند و نمی‌توانند خارج از دنیایی باشند که در آن نتایج و یافته‌های جدید بروز و ظهور می‌کند. آنها در دنیای متغیری زندگی می‌کنند که این تغییر از رهگذر نتایج حاصل از آن به وجود می‌آید.

مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" ضمن انتقاد به برخی از فیلسوفان و اندیشمدانی که متأثر از یافته‌ها و دستاوردهای جدید نیستند گفت: برخی فیسلسوفان و اندیشمندان هستند که دستاوردها و یافته‌های جدید تغییری در نظام اندیشگی آنها و نظام باورهای آنها به وجود نمی‌آورد.

وی افزود: برخی محققان و اندیشمندان کاسب هستند تا اندیشمند و دانشمند. اندیشمند و فیلسوف واقعی کسی که تحقیق و مطالعه را صرفاً برای دیگران انجام ندهد. اندیشمند واقعی کسی است که نتایج حاصل از تحقیق و مطالعه در وهله اول خود او را مورد تغییر قرار دهد و اولین کسی باشد که از آن نتایج تحقیق سود و بهره می‌برد.

مؤلف "بنیان تاریخ" در پایان تأکید کرد: در وهله اول تحقیق و مطالعه باید منجر به تغییر و تعدیل در نظام باورهای شخص محقق به عنوان عضوی از یک جامعه باشد.