نگرانی استراتژیک اسرائیل در قبال انقلاب مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه واشنگتن برای مطالعات خاورنزدیک در تحلیلی به قلم "مایکل هرزوک" تحت عنوان نگرانی های راهبردی رژیم اسرائیل در قبال انقلاب مصر نوشت: تغییر و تحولات تونس و مصر توجه اسرائیل را قویا به خود جلب کرد. ناآرامی های موجود در بحرین و لیبی نیز به نوبه خود علاوه بر اینکه برای اسرائیل حائز اهمیت است، موجبات نگرانی را نیز به همراه دارد. تغییر و تحولات بعدی در مصر بالطبع برای اسرائیل مهم خواهد بود چرا که مصر و اسرائیل مخصوصا بخاطر نقشی که مصر در منطقه دارد،‌ دارای روابطی دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی هستند.



اسرائیل همواره در قبال مصر ابتدا به معاهده صلح بین طرفین نگاه کرده که جزو محورهای اصلی واساسی امنیتی این رژیم می باشد. مصر به نوبه خود علاوه بر اینکه دارای مرز 150 مایلی با سرزمین های اشغالی است، دارای بزرگترین ارتش جهان عرب است. مصر رهبر به اصطلاح میانه روها در جهان عرب بوده و جزو متحدین آمریکا در منطقه به شمار می رفت.



روابط دوستانه دیپلماتیک رژیم اسرائیل و مصر با یکدیگر ابعاد زیادی را در بر گرفته بوده از جمله مبارزه با تروریسم و یا اسلام گرایی و حتی رویارویی و همکاری مصر در زمینه عدم نفوذ ایران عملکردهای مهم به شمار می روند. دولت حسنی مبارک در مصر کمک های چشمگیری به اسرائیل حتی درزمینه اقدام علیه حماس کرده است.



نویسنده مقاله می گوید: آنچه باعث نگرانی اسرائیل می شود، ‌مرحله تغییر و تحول بین این دو مرحله است. مرحله ای که شاید اسلامگرایان از فرصت استفاده کرده و استیلای کامل پیدا کنند. تحلیلگران می گویند چنانچه چنین امری در مصر رخ دهد، ‌اسرائیل اولین جایی خواهد بود که در معرض آسیب می باشد. در تماس های انجام یافته با مصری ها، اسرائیل از مصر خواست تا دولت بعدی که بر سر کار می آید کماکان به معاهده صلح کمپ دیوید 1979 پایبند باشد.



یکی دیگر از نگرانیهای عمده رژیم اسرائیل این است که درصورتی که مصر مسیر دیگری اتخاذ کند اردن شکننده و آسیب پذیر دچار توفانی شود که اوضاع در امان نیز متحول گردد.



اسرائیل توجه خاصی نسبت به نقش واشنگتن در قبال تحولات مصر داشته اند. برخی از مقامات این براین باورند که اوباما و دولت وی چندان مورد اعتماد نیستند،‌ علی الخصوص در لحظه ای که یک هم پیمان بخواهد با وقایع و حقایق روبرو شود.