به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار برگزار شد و کمیته هویت و همبستگی ملی نیز این نشست را با هدف تقویت و حمایت از پژوهشها و اقدامات فرهنگی در راستای تقویت هویت اسلامی‌ـ ایرانی برگزار کرد.

دکتر علی آدمی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دکتر مهدی بهنیافر معاون دفتر و دکتر غلامرضا خسروی رئیس کمیته تحکیم همبستگی و هویت ملی، در این نشست حضور داشتند.

حجت‌الاسلام دکتر قربانیان رئیس دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام حکیمی از جمله سخنرانان این نشست در دانشگاه چابهار بودند.