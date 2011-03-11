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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

با برگزاری نشست هویت ملی/

عرفان‌های انحرافی در دانشگاهها بررسی شد

عرفان‌های انحرافی در دانشگاهها بررسی شد

هجدهمین نشست کارگروه تحکیم همبستگی و هویت ملی با حضور تعدادی از معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های کشور و با موضوع "بررسی جریانهای ایدئولوژیک - مذهبی و عرفان‌های انحرافی" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار برگزار شد و کمیته هویت و همبستگی ملی نیز این نشست را با هدف تقویت و حمایت از پژوهشها و اقدامات فرهنگی در راستای تقویت هویت اسلامی‌ـ ایرانی برگزار  کرد.

دکتر علی آدمی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دکتر مهدی بهنیافر معاون دفتر و دکتر غلامرضا خسروی رئیس کمیته تحکیم همبستگی و هویت ملی، در این نشست حضور داشتند.

حجت‌الاسلام دکتر قربانیان رئیس دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب و حجت الاسلام حکیمی از جمله سخنرانان این نشست در دانشگاه چابهار بودند.

کد مطلب 1271773

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