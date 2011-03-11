اصلاح اطلاعات خانوار هر 6 ماه یکبار/ نحوه پرداخت یارانه نقدی نوزادان

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند، چگونه باید اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کنند؟ گفت: براساس برنامه ریزی دولت، هر شش ماه یکباره اطلاعات اقتصادی خانوار اصلاح می‌شود.

وی افزود: برهمین اساس، خانوارهایی که صاحب فرزند جدید شده‌اند و یا افرادی در این مدت فوت کرده‌اند، در دوره جدید - هر شش ماه یکبار- خود به خود اطلاعات آنان از طریق سازمان ثبت اسناد و مرکز آمار به وزارت راه و تامین اجتماعی اعلام می‌شود.

فرزین اعلام کرد: یارانه نقدی خانوارهایی که تازه صاحب فرزند شده اند، در مرحله سوم پرداخت یارانه اعمال خواهد شد، ضمن اینکه اگر فردی از خانواده‌ای در این مدت فوت کرده است، یارانه نقدی آن فرد نیز خود به خود حذف می‌شود.

به گزارش مهر، مرحله سوم یارانه نقدی اواخر فروردین ماه سال آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. براساس برنامه ریزی دولت، یارانه نقدی به ازای هر نفر 89 هزار تومان برای مدت دو ماه است که این مبلغ در سال 90 نیز بدون تغییر خواهد بود.

حذف یارانه شیر کذب محض است

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره برخی شایعات مبنی بر احتمال حذف یارانه شیر اظهارداشت: این ستاد تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر حذف یارانه شیر و یا نقدی شدن این نوع یارانه نداشته است. برهمین اساس، روش کنونی توزیع شیر ادامه خواهد داشت.