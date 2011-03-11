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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

"راهنمای اخلاق" منتشر می‌شود

کتاب "راهنمای اخلاق" اثر کریستین میلر شهریورماه سال آینده از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما به بررسی سؤالات و مسائلی از اخلاق می‌پردازد که در دنیای کنونی مطرح هستند.

تمام مسائل و پرسشهای اساسی که از جانب فرااخلاق و نظریه اخلاق هنجاری طرح شده‌اند در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این کتاب توسط تیمی از محققان و صاحبنظران بین‌المللی و متخصص در حوزه‌های خاص اخلاق به نگارش درآمده است. روش شناسی اخلاق، روان شناسی اخلاقی، سازه‌انگاری و نظریه خطا از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رئالیسم اخلاقی، اخلاق و دین، نتیجه‌گرایی اخلاقی، اخلاق کانتی، اخلاق فضیلتگرا، اخلاق فمینیستی، اخلاق تجربی و مسائل اخلاقی مطرح در زیست شناسی سایر موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب علاوه بر پیشگفتار و نمایه در سه بخش اصلی تنظیم شده است. مسائل و موضوعات اساسی در اخلاق، جهت‌گریهای جدید در اخلاق و منابع اضافی برای مطالعه درباره اخلاق سه بخش اصلی این کتاب به شمار می‌روند.

کد مطلب 1271775

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