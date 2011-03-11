توسعه مازندران در چارچوب طرحهای آمایش ملی لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، این عده در هم اندیشی با مدیریت ارشد استان و مدیران دستگاههای اجرایی مازندران در استانداری، با اشاره به اینکه مازندران در دوران های گذشته نتوانسته حق واقعی خود را از توسعه نسبت به سایر استان های کشور مطالبه کند اظهار داشتند: باید توسعه مازندران در قالب یک برنامه پنج یا ده ساله اجرایی و با تغییر مدیریت ها، دستخوش غیراجراییات نشود.

رضا برمکی، از فعالان مطبوعاتی مازندران و سرپرست روزنامه اطلاعات در استان با اشاره به اینکه مازندران را نباید صرفا در قالب دریا و جنگل و مواهب طبیعی موجود خلاصه کرد اظهار داشت: طرح آمایش توسعه مازندران باید تدوین و مدیران دستگاههای اجرایی استان بر اساس آن برنامه ریزی کنند.

توسعه مازندران بدون توجه به مقولات فرهنگی میسور نیست

وی خاطر نشان کرد: طرحهای توسعه ای استان وقتی در قالب طرحهای آمایش توسعه استان قرار گیرد می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد.

برمکی در ادامه با اشاره به اینکه قدرت چانه زنی برای جذب منابع از طریق مراجع بالاتر جهت توسعه در استان بسیار پایین است گفت: بدون مقوله فرهنگی نمی توان توسعه مازندران را در آینده نزدیک شاهد بود.

وی افزود: مدیران برای اینکه بتوانند به اهداف توسعه فرهنگی استان کمک کنند باید رسانه ها و خبرنگاران را رفیق، همراه و همگام با توسعه استان بدانند و مطبوعات را به عنوان مشاوران امین خود قلمداد کنند چرا که رسانه ها توانایی وصول بسیاری از مطالبات مسئولان را در زمان کمی دارند.

مدیران ملی برای رفع معضل زباله در مازندران پای کار نیستند

شعبان وفایی نژاد، سرپرست روزنامه جهان صنعت مازندران نیز با اشاره به اینکه خدمات مردم و مدیران مازندران به مقامات کشوری همواره شهره است اظهار داشت: متاسفانه زباله که شهر و استان مازندران را فرا گرفته است هیچ مدیر ملی خود را حاضر به رفع این نقیصه نمی کند.

وی با بیان اینکه آزادسازی حریم سواحل هنوز در مازندران انجام نشده است گفت: مازندران در شان مردم این استان نیست و نسبت به استانهای دیگر هیچ رشد و توسعه متوازنی نداشته است.

وفایی نژاد از استاندار مازندران خواست تا با معرفی مشکلات و تنگناهای استان به رئیس جمهوری در صدد رفع این نقایص در زمان کوتاه تری اقدام شود.

مدیران اجرایی برای حمایت از مطبوعات اشک تمساح می ریزند/ مدیران اهل تعامل با رسانه انگشت شمار هستند

عباس علی کوشکی، سردبیر هفته نامه محلی نسیم دریا در مازندران نیز با اشاره به اینکه نشست های هم اندیشی برای مشکلات رسانه ها باید در استان بیشتر برگزار شود اظهار داشت: مطبوعات مازندران برای پویایی نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

وی با بیان اینکه هزینه های هنگفتی برای برگزاری همایشهای بی ارزش در استان از سوی دستگاههای اجرایی صورت می گیرد خاطر نشان کرد: متاسفانه مدیران دستگاههای اجرایی در موقع حمایت از رسانه ها اشک تمساح می ریزند.

وی با بیان اینکه مطبوعات پویا، خبرنگار و گزارشگر قوی می خواهد اظهار داشت: مدیران اهل تعامل با رسانه ها انگشت شمار در مازندران وجود دارند چرا که قالب مدیران استان اهل مصاحبه با رسانه ها نیستند و از نشست با خبرنگاران گریزان هستند.

این فعال مطبوعاتی مازندران با اشاره به اینکه مشکل اساسی استان بیکاری است اظهار داشت: گردشگری، صنعت و کشاورزی در مازندران اولویت توسعه است.

وی با بیان اینکه رشد صنایع تبدیلی در مازندران سبب ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود گفت: تسطیح اراضی کشاورزی که به صورت قطره چکانی در مازندران انجام می شود چگونه می تواند بارقه های امید برای کشاورزان را در استان فراهم آورد.

ایرج مشهد بان، سردبیر هفته نامه نگاه مردم دراستان نیز از مدیریت ارشد استان خواست تا در یک اقدام انقلابی نسبت به رفع گره های کور و بازگشایی کارخانجات تعطیل شده استان فعالیت کند.

خبری از جزئیات بسته فرهنگی مازندران در دست نیست

محسن گرجی، سرپرست روزنامه جام جم در مازندران نیز با اشاره به اینکه هدف و غایت اصلی سفر سوم دولت به استان، فرهنگی بوده است اظهار داشت: قبل از این سفر تبلیغات های وسیعی مبنی بر تدوین بسته فرهنگی سفر سوم دولت از سوی مسئولان ارشد استان صورت گرفته ولی با گذشت چند ماه از سفر دولت، خبری از این بسته فرهنگی نیست.

وی با بیان اینکه قالب رسانه ها و نمایندگان مجلس از محتویات این بسته فرهنگی تدوینی ابراز بی اطلاعی می کنند افزود: امیدهای زیادی به این بسته فرهنگی از سوی هنرمندان، رسانه ها و سینماگران نسبت به این بسته فرهنگی صورت گرفته ولی ظاهرا خبری از این بسته فرهنگی نیست.

مسئول سایت شمال فردا در مازندران نیز افزود: متاسفانه برخی مدیران برای پاسخگویی به رسانه ها طفره می روند.

مباحث تحول اداری در مازندران لوکس و تزئینی شده است

ایرج نیازآذری، سردبیر هفته نامه محلی پیام کشاورز در مازندران نیز با اشاره به اینکه استاندار مازندران باید به مباحث تحول اداری در سال 90 توجه ویژه ای داشته باشد گفت: مباحث تحول اداری در استان ماهیت لوکس و تزئینی به خود گرفته و کمتر مورد ارزیابی فعالیت دستگاه اجرایی است.

وی با بیان اینکه شاخص های توسعه ای استان باید به صورت واقع بینانه از سوی فعالان رسانه ای مازندران دیده شود گفت: دخالت مدیران ارشد استان برای معرفی شهرداران، مانع از فعالیت شوراهای شهرها در استان می شود.

نیازآدری با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان باید در مازندران ایجاد شود گفت: کاهش تصدی گری فعالیت های اداری در مازندران به خوبی صورت نگرفته است.

اسحق پاک نیا، سرپرست روزنامه گسترش صنعت در مازندران نیز با اشاره به اینکه فعالیت های خوبی از سوی دولت در استان انجام شده ولی مردم از آن بی اطلاع هستند گفت: مدیران دستگاههای اجرایی برای انعکاس موفقیت های خود به رسانه ها هم چشم پوشی می کنند.

وی افزود: متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی استان، اطلاع رسانی و گزارش عملکرد خود را به یک یا چند رسانه در استان بسنده می کنند.

پدیده زیرمیزی در ادارات مازندران بیداد می کند

جابر معافی، سرپرست خبرگزاری فارس در مازندران با اشاره به اینکه مشکل اقتصادی اساسی ترین معضل استان است افزود: مازندران با کمبود سرمایه گذار داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه زیرمیزگیری در بسیاری از ادارات مازندران بیداد می کند گفت: به اذعان برخی سرمایه گذاران در استان، اگر مقداری زیرمیزی در ادارات هزینه شود مشکل آنان رفع خواهد شد.

معافی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های بالای رسانه های مازندران، متاسفانه بسیاری از دستگاههای اجرایی مازندران تنها رسانه استان را صدا و سیما می دانند و از ارائه گزارش به سایر رسانه ها سرپیچی می کنند.

مقاله نویسی در رسانه های مازندران کم شده است

اکبر مقدسی، سردبیر هفته نامه محلی بهنگر با اشاره به اینکه نشریات مازندران در زمینه مقاله نویسی کم کار شدند گفت: به واسطه اینکه نقدهای آن باب طبع مدیران دستگاههای اجرایی نیست، رسانه مورد نظر از هرگونه حمایت از دستگاه اجرایی مورد نظر منع می شود.

رستم دهقان، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران نیز با اشاره به اینکه پرونده 520 فعال رسانه ای استان در خانه مطبوعات تکمیل شده است گفت: تسهیلات ویژه ای به اصحاب رسانه استان از سوی برخی بانکها اعطاء شده است.

وی با بیان اینکه هنوز فضای بی توجهی به رسانه ها از سوی برخی مدیران دستگاههای اجرایی وجود دارد گفت: جشنواره های مختلف مطبوعات با همکاری دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه تعداد مدیران همراه با رسانه های استان بسیار کم است افزود: مطبوعات پویا و همراه استان نیازمند مساعدت بیشتر از سوی مسئولان و مدیران هستند.

وی با بیان اینکه کیفیت بخشی به کارکرد رسانه های مازندران باید بیشتر توجه شود گفت: فضای نقادی در رسانه های مازندران کم است.