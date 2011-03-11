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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مساجد باید به کانون جذب جوانان تبدیل شود

مساجد باید به کانون جذب جوانان تبدیل شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سید محمد حسینی با اشاره به توجه ویژه دولت به کانونهای فرهنگی مساجد گفت: هم اکنون 9 هزار و 400 کانون فرهنگی مساجد در کشور در حال فعالیت هستند که باید به کانون جذب جوانان تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسینی پنجشنبه شب در جمع فعالان کانونهای مساجد در تالار عماد کرمان اظهارداشت: هم اکنون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه ویژه دولت به فعالیتهای فرهنگی در مساجد شاهد توسعه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در کشور هستیم بگونه ای که هم اکنون 9 هزار و 400 کانون فرهنگی و هنری در کشور در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: باید برنامه ریزی به سمتی باشد که این کانونهای به مرکز جذب جوانان تبدیل شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این درحالی است که قبل از دولت نهم تعداد این کانونها در کشور تنها دو هزار و 200 کانون بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین سیاستها در کنار افزایش کمی این کانونهای ارتقاء سطح فعالیتهای فرهنگی و هنری در این مراکز فرهنگی است.

حسینی ادامه داد: توجه به فعالیتهای فرهنگی و دینی به محور فعالیتهای دولت دهم تبدیل شده است بگونه ای که تنها طی یک سال گذشته سه هزار و 500 کانون جدید در کشور فعال شده است.

وزیر فرهنگ و راشاد اسلامی ادامه داد: در سال جاری نیز پیشنهاد دولت برای آن کانونها 30 میلیارد تومان در بودجه است که امیدواریم مصوب شود.

وی از وجود دو هزار و 800 کتابخانه بزرگ دارای مخزن و غنی برای مراجعه کنندگان در کشور خبر داد و گفت: این کتابخانه ها می تواند در برآوردن نیازهای جوانان موثر باشد.

حسینی افزود: هم اکنون هزاران جلد کتاب در زمینه های مختلف در این کتابخانه های وجود دارد.

وی با اشاره به مراجعه جوانان به این کتابخانه ها گفت: دو میلیون جلد کتاب درسی و کمک درسی در این مراکز در دسترس علاقمندان وجود دارد.

کد مطلب 1271783

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