مساجد باید به کانون جذب جوانان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسینی پنجشنبه شب در جمع فعالان کانونهای مساجد در تالار عماد کرمان اظهارداشت: هم اکنون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه ویژه دولت به فعالیتهای فرهنگی در مساجد شاهد توسعه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در کشور هستیم بگونه ای که هم اکنون 9 هزار و 400 کانون فرهنگی و هنری در کشور در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: باید برنامه ریزی به سمتی باشد که این کانونهای به مرکز جذب جوانان تبدیل شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این درحالی است که قبل از دولت نهم تعداد این کانونها در کشور تنها دو هزار و 200 کانون بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین سیاستها در کنار افزایش کمی این کانونهای ارتقاء سطح فعالیتهای فرهنگی و هنری در این مراکز فرهنگی است.

حسینی ادامه داد: توجه به فعالیتهای فرهنگی و دینی به محور فعالیتهای دولت دهم تبدیل شده است بگونه ای که تنها طی یک سال گذشته سه هزار و 500 کانون جدید در کشور فعال شده است.

وزیر فرهنگ و راشاد اسلامی ادامه داد: در سال جاری نیز پیشنهاد دولت برای آن کانونها 30 میلیارد تومان در بودجه است که امیدواریم مصوب شود.

وی از وجود دو هزار و 800 کتابخانه بزرگ دارای مخزن و غنی برای مراجعه کنندگان در کشور خبر داد و گفت: این کتابخانه ها می تواند در برآوردن نیازهای جوانان موثر باشد.

حسینی افزود: هم اکنون هزاران جلد کتاب در زمینه های مختلف در این کتابخانه های وجود دارد.

وی با اشاره به مراجعه جوانان به این کتابخانه ها گفت: دو میلیون جلد کتاب درسی و کمک درسی در این مراکز در دسترس علاقمندان وجود دارد.