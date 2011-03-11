بانوان ایران در آستانه صعود قرار گرفتند/ در انتظار دیدار با بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان فوتبالیست ایران که در راه حضور در مسابقات انتخابی المپیک لندن ابتدا موفق به شکست 4 بر صفر تیم فلسطین شده بودند، روز گذشته در شهر "زرقا" اردن به مصاف میزبان گروه C رقابتها رفتند و به نتیجه تساوی یک بر یک رضات دادند.
تنها گل تیم بانوان ایران توسط زهرا حاتمزاده به ثمر رسید تا این تیم همچنان صدرنشین گروه C مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 در قاره آسیا باشد. در دیگر دیدار گروه C که روز گذشته برگزار شد جدال تیمهای بحرین و فلسطین به نتیجه تساوی یک بریک انجامید تا تیم بانوان ایران به تنهایی صدرنشین گروه باشد.
نتایج دیدارهای گروه C مسابقات فوتبال بانوان انتخابی المپیک در قاره آسیا تا به امروز به شرح زیر است:
* ایران 4 - فلسطین صفر
* اردن یک - بحرین یک
* ایران یک - اردن یک
* بحرین یک - فلسطین یک
جدول رده بندی:
1- ایران 4 امتیاز، 2- اردن 2 امتیاز، 3- بحرین 2 امتیاز، 4- فلسطین یک امتیاز
تیم فوتبال بانوان ایران در بازی بعدی این گروه روز شنبه با بحرین بازی می کند و اردن به مصاف فلسطین می رود.
دو تیم برتر این گروه به علاوه دو تیم از گروه A و یک تیم از گروه B به مرحله بعدی انتخابی صعود می کنند که از 3 تا 12 ژوئن 2011 (13 تا 22 خردادماه) به صورت دورهای برگزار می شود.
برنده مرحله دوم به پنج تیم برتر ژاپن، چین، کره شمالی، کره جنوبی و استرالیا ملحق می شود و در یک دوره بازیهای گروهی از اول تا یازدهم سپتامبر 2012 (10 تا 20 شهریورماه) برای گرفتن یکی از دو سهمیه آسیا به میدان می رود.
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