اولویت اصلی دولت در سال 1404 موضوع سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مجدزاده درباره نقشه جامع علمی حوزه سلامت بیان کرد: نقشه جامع علمی حوزه سلامت، سیاست‌ها و راهبردهایی است که مسیر مطلوب علم و فن‌آوری در حوزه سلامت را در راستای دستیابی به چشم‌انداز کشور و نیز چشم‌انداز از حوزه سلامت تعیین نموده است.

وی همچنین اضافه کرد: تقسیم کار ملی برای تحقق اهداف طرح برای این که یک جامع سلامت و پویا داشته باشیم فقط وظیفه وزارت بهداشت نیست، بلکه همکاری و مشارکت نهادها و حوزه‌های ذینفع دیگر سلامت را نیز می‌طلبد.

دکتر مجدزاده درباره روند تدوین طرح جامع سلامت اظهار کرد: در تدوین نقشه جامع علمی حوزه سلامت مواردی مانند استفاده از دانش جهانی و بومی و تکیه بر ارزش‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی، جلب مشارکت جمعی و نهادینه شدن طرح پس از اتمام آن، مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین افزود: این برنامه جامع به ما نشان خواهد داد که در افق 1404 جامعه مبتلا به چه مسایلی خواهد بود و چه راهکارهایی برای حل آن لازم است تا ارائه شود. یکی از مسایلی که در این زمینه مطرح است این است که در حال حاضر به علت جوان بودن جامعه، اولویت اصلی دولت تامین اشتغال است اما در چند سال آینده با جامعه مسنی روبرو خواهیم شد که بحث رسیدگی به سلامتش اولویت اصلی جامعه خواهد بود. همین امر و مسایلی از این دست دلیلی بر لزوم تقویت منابع در این حوزه است.