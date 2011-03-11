ساختار غیر اصولی بم به محیط زیست لطمه می زد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شایق پنجشنبه شب در مراسم افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی بم گفت: خوشبختانه با راه اندازی این تصفیه خانه از ورود پس آب صنعتی این شهرک به منابع آب زیر زمینی بم جلوگیری می شود.
وی تصریح کرد: پیش از این قرار گرفتن شهرک صنعتی درست روی سفره های آب زیر زمینی شهر بم سلامت این آبها را تهدید می کرد.
این مسئول افزود: هم اکنون وجود برخی صنایع و قرار گرفتن غیر اصولی و جانمایی آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
فرماندار بم ادامه داد: از سوی دیگر خشکسالی نیز سطح آبهای زیر زمینی را کاهش داده است.
وی در ادامه از ساخت غیر اصولی برخی مصالح از جمله کارگاههای ساخت تیرچه خبر داد و گفت: شهر بم همچنان در معرض بروز زمین لرزه قرار دارد و باید از مصالح مقاوم در ساخت سازه ها استفاده شود اما کارگاههای ساخت تیرچه مصالح غیر مقاوم تولید می کنند.
وی خواستار توجه مردم به مقاوم سازی در بم شد و از شهروندان بمی خواست از مصالح غیر مقاوم استفاده نکنند.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت:ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی بم سال گذشته آغاز شد و هم اکنون آماده خدمات رسانی است.
مهدی تربیتی ادامه داد: این مرکز قابلیت افزایش ظرفیت دارد و برای ساخت آن 900 میلیون تومان هزینه شده است.
وی گفت: یکی از پروژه ها برای حفاظت از محیط زیست کاشت 830 هزار درخت در شهرک صنعتی است که در این زمینه شهرک صنعتی اقدام قابل توجهی را انجام داده است.
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