ساختار غیر اصولی بم به محیط زیست لطمه می زد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شایق پنجشنبه شب در مراسم افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی بم گفت: خوشبختانه با راه اندازی این تصفیه خانه از ورود پس آب صنعتی این شهرک به منابع آب زیر زمینی بم جلوگیری می شود.

وی تصریح کرد: پیش از این قرار گرفتن شهرک صنعتی درست روی سفره های آب زیر زمینی شهر بم سلامت این آبها را تهدید می کرد.

این مسئول افزود: هم اکنون وجود برخی صنایع و قرار گرفتن غیر اصولی و جانمایی آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.

فرماندار بم ادامه داد: از سوی دیگر خشکسالی نیز سطح آبهای زیر زمینی را کاهش داده است.

وی در ادامه از ساخت غیر اصولی برخی مصالح از جمله کارگاههای ساخت تیرچه خبر داد و گفت: شهر بم همچنان در معرض بروز زمین لرزه قرار دارد و باید از مصالح مقاوم در ساخت سازه ها استفاده شود اما کارگاههای ساخت تیرچه مصالح غیر مقاوم تولید می کنند.

وی خواستار توجه مردم به مقاوم سازی در بم شد و از شهروندان بمی خواست از مصالح غیر مقاوم استفاده نکنند.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت:ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی بم سال گذشته آغاز شد و هم اکنون آماده خدمات رسانی است.

مهدی تربیتی ادامه داد: این مرکز قابلیت افزایش ظرفیت دارد و برای ساخت آن 900 میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: یکی از پروژه ها برای حفاظت از محیط زیست کاشت 830 هزار درخت در شهرک صنعتی است که در این زمینه شهرک صنعتی اقدام قابل توجهی را انجام داده است.