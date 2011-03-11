توزیع 22 ‌هزار پوستر آموزشی ایمنی با موضوع چهارشنبه پایان سال در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این پوستر‌ها که در اختیار ستادهای مدیریت بحران مناطق 22گانه شهر تهران قرار گرفته است، به عنوان بخشی از فعالیت آموزشی و اطلاع‌رسانی سازمان با شعار "شعله‌های رفتار خطر ساز" در سطح محلات تهران و پایگاه های مدیریت بحران نصب می شود.

همچنین در آستانه فرار رسیدن این روز و با توجه به خطراتی که در نتیجه بی توجهی به توصیه‌های ایمنی به وجود می‌آید، سازمان در قالب مجموعه ای از توصیه های ایمنی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث ناخوشایند پیشگیری کنند.

در هشدارها و توصیه های این سازمان که با هدف جلوگیری از بروز حوادث و ضایعه مالی و جانی برای خانواده ها و نیز جلو گیری از آسیب رساندن به شهر و تاسسیات شهری آمده است که والدین ضمن همراهی با فرزندان خود در تهیه وسایل بی خطر و مفرح، آنان را از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی منع کنند.

در این توصیه ها یادآور شده است: شهروندان ضمن خودداری از برپایی آتش های حجیم و غیر قابل مهار حتی‌الامکان برای روشن کردن آتش از محل‌های تعیین شده توسط شهرداری منطقه خویش استفاده نموده و در صورت برپایی آتش در حیاط خانه یا معابر از دسترسی به کپسول اطفای حریق و جعبه کمک‌های اولیه اطمینان حاصل کنند. همچنین شهروندان مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار افراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس 110 اطلاع دهند.

پرهیز از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش‌زا نظیر بنزین، الکل ، کاربیت و مانند آن، خودداری از ایجاد سروصدای ناهنجار و مهیب و عدم برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست‌های برق یا ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و پارکینگ‌های عمومی از دیگر توصیه های منتشر شده در این اطلاعیه است.

در این توصیه ها همچنین نسبت به مخاطرات نگهداری مواد محترقه‌ی غیراستاندارد از قبیل اکلیل و سرنج، زرنیخ و کلرات و نگهداری مواد محترقه وسایل آتش بازی (حتی وسایل و مواد استاندارد ) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی هشدار داده شده و از شهروندان درخواست شده حتی المقدور با ریختن مقداری خاک در زیر محل آتش، از آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر خودداری و در پایان مراسم با کارگران شهرداری در نظافت محله‌ خویش همکاری نمایند و از آسیب رساندن و بدمنظر کردن سیمای شهر با پرتاب مواد محترقه خودداری کنند.