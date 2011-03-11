باید هوشیار باشیم و فرصت سوزی نکنیم/ فرصت پرداختن به حواشی را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس، گفت: باوجود پیش بینیهایی که درباره وضعیت پرسپولیس در این فصل میشد، دوباره شرایط برای نزدیک شدن به صدر جدول مهیاست.
کاشانی که پنجشنبه شب در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی هتل المپیک صحبت می کرد، با اشاره به اینکه کسانی که گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند، افزود: بازی با الاتحاد و شرایط نامطلوب نیم فصل اول برای ما درسی است که تا پایان لیگ امسال و به امید خدا تا فینال لیگ قهرمانان آسیا، هوشیار باشیم و فرصت سوزی نکنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما دیدارهای فشرده و سختی را پیش رو داریم و باید از حداقل موقعیتها استفاده کنیم. فرصت پرداختن به حواشی را نداریم و به هیچ چیز جز، بازیهای آینده و موفقیت پرسپولیس فکر نمی کنیم. فوتبال یک بازی گروهی است و اگر پشت هم باشیم و هر کس در هر جایگاهی که هست به فکر درست انجام دادن وظایفش باشد، مشکلی نخواهیم داشت.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به اینکه فرصت سوزی یعنی برگشتن به خانه اول، خطاب به سرخپوشان گفت: شما سختی های زیادی را تحمل کردید و تمرینات خوب و فشردهای را در اردوی های میان فصل داشتید. فعل خواستن را هم صرف کردید و خدا هم لطفش را شامل حالتان کرده است.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر جمعه در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم شهرداری تبریز خواهد رفت.
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