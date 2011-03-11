شرایط اکران "برخورد خیلی نزدیک" به من تحمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" به کارگردانی اسماعیل میهن‌دوست تلاشی برای نمایش لایه‌های پنهان روابط انسانی است، این فیلم که نخستین تجربه کارگردانی میهن‌دوست است در آخرین روزهای سال 89 روی پرده رفته است.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: با اینکه دو سال از ساخت "برخورد خیلی نزدیک" می‌گذرد، اما فیلم زمان بسیار نامناسبی اکران عمومی شده است. به نظر می‌رسد این شرایط تحمیلی است.

- اسماعیل میهن‌دوست: من این روزها درباره وضعیت کلی اکران و همچنین فیلم خودم مسائلی را در مطبوعات و رادیو و تلویزیون بارها عنوان کرده و می‌کنم اما کو گوش شنوا؟! کو مقام پاسخگو؟! در حال حاضر بحث سر شورای اکران قبلی و یا ترکیب اعضای جدید و دعوای ارشاد و خانه سینما نیست.

شورای صنفی قبلی نیز در واقع تصمیم گیر اکران فیلم‌ها نبود. آنها در حد یک دبیرخانه تقلیل پیدا کرده بودند که فقط قراردادهای دفاتر پخش با سینماداران را ثبت می‌کردند و تصمیمات جاهای دیگری گرفته می‌شد. خیلی‌ها در مورد تصمیمگیران الفاظ دیگری مانند مافیای اکران به کار می‌برند. من با الفاظ کاری ندارم، اما واقعیت این است که تصمیمات مربوط به اکران از ضوابط مشخصی پیروی نمی‌کند و هیچ گونه شفافیتی در این زمینه وجود ندارد.

سال‌ها پیش اکران را وزارت ارشاد تعیین می‌کرد. آن سیستم هم معایب خود را داشت اما حداقل یک شفافیت نسبی داشت و تکلیف تا حدودی روشن بود. چرا که فیلم‌ها براساس تاریخ تولیدشان در نوبت اکران قرار می‌گرفتند و برای فیلمسازان مشخص بود که چه زمانی قرار است فیلمشان نمایش داده شود.

البته من معتقدم تا زمانی که تعداد سالن‌های نمایش با تعداد فیلم‌های تولیدی تناسب ندارد مشکل ریشه‌ای حل نخواهد شد و همین وضعیت برقرار است. یا باید تعداد سالن‌ها را افزایش دهیم و یا باید حجم تولید آثار را محدود کنیم. در آن صورت است که می‌توان صحبت از عملکرد بازار رقابت آزاد و قانون عرضه و تقاضا کرد. مشکل اصلی سینمای ما در تولید و نوع، کیفیت و موضوع فیلم‌ها نیست بلکه مشکل اصلی معضل توزیع و اکران فیلم‌ها است و در این میان فیلم‌ها و فیلمسازانی بیشتر لطمه را از این چرخه معیوب آسیب می‌بینند سینماگران مستقل هستند.

با این شرایط چرا حجم تولیدات محدود نمی‌شود؟

- بیشتر تهیه‌کنندگانی که در این سینما صاحب زر و زور و ارتباطات با مراکز تصمیمگیری هستند. سودشان را در وهله اول از تولید می‌برند نه از اکران. آنها از انواع و اقسام بودجه‌های حمایتی و وام و امکانات مختلف استفاده می‌کنند و در مرحله تولید سود می‌کنند.

آنها به انگیزه سود اکران فیلم نمی‌سازند اما از آنجایی که صاحب قدرت هستند و زیاده خواه به این سود بسنده نمی‌کنند و در بخش اکران هم سهم فیلم‌های دیگر را می‌گیرند. به طور مثال فیلمی که یک میلیارد بودجه برای تولید داشته است ولی در اکران 700 میلیون فروش می‌‌کند. در واقع پروژه ضرر کرده است اما تهیه کنندگانش نه. چون واقعیت این است که آنها به جای یک میلیارد 800 میلیون هزینه می‌کنند و 200 میلیون از تولید سود می‌برند ولی چون به این سود هم قانع نیستند از اکران در فصل مناسبی که به مدد روابط و نفوذشان به دست می‌آورند بخشی از 700 میلیون فروش را هم به خود اختصاص می‌دهند.

این سهم فروش در واقع متعلق به فیلم‌های مستقلی است که به اتکاء سرمایه خودشان فیلم می‌سازند اما فاقد آن لابی و ارتباطات برای گرفتن فصل مساعد اکران هستند. این بخشی از مشکل اکران است و تا زمانی که فکر اساسی برای آن نشود و معیارهای اکران و به ویژه گروه‌بندی فیلم‌ها شفاف نشود، در به همین پاشنه سابق خواهد ‌چرخید.

* البته در برخی مواقع خصوصا در بخش اکران فیلم های فرهنگی سینماداران در انتخاب فیلم و عدم اکران آنها دخیل هستند.

- بحث من در این رابطه اصلا فیلم فرهنگی و غیر فرهنگی نیست، صحبت فیلمساز مستقل یا وابسته به مراکز قدرت تصمیمگیری است. من اصلا به سینمادار حق می‌دهم فیلمی را انتخاب کند که به زعم خود بیشتر می‌فروشد. ولی زمانی او را در تشخیص‌اش ذی صلاح می‌دانم که او مالک سینما باشد و در فروش فیلم‌ها مستقیما واقعاً‌ سهیم باشد، در آن صورت حق با او و انتخاب اوست و در بلند مدت فیلم‌ها با کمی افت و خیز به مخاطبین واقعی خود دست پیدا می‌کنند.

اما واقعیت چیز دیگری است بیشتر سینماهای کشور و به ویژه تهران متعلق به دولت و نهادها و ارگان‌های دولتی است. اتفاقا همین سینماها در فروش فیلم‌ها نقش تعیین کننده دارند. در تهران برای گرفتن سالن سینما آزادی توسط تهیه‌کنندگان و دفاتر پخش سر و دست شکسته می‌شود. اما آیا به طور واضح مشخص است که چه کسی و با چه معیاری تصمیم می‌گیرد چه فیلمی در آن سینما اکران شود؟

اتفاقا چون جنس مخاطبین اصلی فیلم "برخورد خیلی نزدیک" اقشاری هستند که برای دیدن فیلم به این سینما می‌روند. من روی این سینما بیشتر موشکافی می‌کنم سینما آزادی پنج سالن دارد. یک سالن 600 نفره و 4 سالن 200 نفره. هر سالن روزانه شش سانس فیلم نمایش می‌دهد. یعنی در مجموع 30 سانس. من می‌خواهم بدانم در همین فصل مرده اکران بر چه اساسی "برخورد خیلی نزدیک" روزانه یک سانس در سالن 200 نفری به نمایش در می‌آید و فیلم دیگر 6 سانس در سالن 600 نفری

سوء تفاهم نشود من با فیلمی که آنجا اکران می‌شود و فیلمساز و تهیه‌کننده‌اش هیچ مشکلی ندارم و خداکند بیشتر هم بفروشد. من دارم در مورد بی‌عدالتی در حق سینماگر مستقل و عدم وجود ضوابط روشن حرف می‌زنم. آقای جیرانی در برنامه "هفت" به من می‌گوید پخش کننده تو ضعیف است. اصلا پخش قوی یعنی چه؟ پخش کننده باید ورزش کند و وزنه برداری کار کند تا قوی شود؟! یا منظور داشتن ارتباطات پنهان و بده بستان است؟

به هر حال وقتی سینماهای سرنوشت ساز فروش متعلق به ارگان‌ها است و تصمیم سرگروهی و انتخاب فیلم را مدیرانی می‌گیرند که خود مالک سینما نبوده و در نتیجه در عواید فیلم‌ها سهیم نیستند. در واقع بستری فراهم می‌‌شود تا عدم شفافیت و باند بازی‌ها رواج پیدا کند. تهیه‌کننده و پخش‌کننده‌ای که توان راضی کردن مدیران را داشته باشد از زمان خوب و شرایط مناسب اکران بهره‌مند شود. در ظاهر چنین عنوان می‌شود عرضه و تقاضا و میزان پتانسیل فیلم‌ها برای فروش تعیین می‌کند کدام فیلم کی اکران شود.

* البته این موضوع بیشتر به ضرر فیلمسازان مستقل تمام می‌شود.

- بله دقیقا. در بلند مدت کل سینما که با این سیتم روز بروز تعداد مخاطبین کل کشور به نسبت جمعیت کاهش پیدا می‌کند و سلیقه مخاطب هم تقلیل پیدا نکند درجا می‌زند. این موضوع به چرخه اقتصادی سینما ضربه می‌زند. چون فیلم‌های سینمای مستقلی که دغدغه روش‌‌های نوین بیانی و ارتقاء سطح سلیقه مخاطبین را دارند و با این انگیزه هزینه مادی و معنوی برای تولید آثارشان صرف می‌کنند، وقتی امکان ارتباط با مخاطب پیدا نمی‌کند هم مخاطب از آن آثار محروم می‌شود و هم تولیدکنندگانش علاوه بر متضرر شدن مایوس می‌شوند و به این صرافت می‌افتند وارد این زد و بندها شده و مطابق سلیقه جریان حاکم به سمت ساخت آثار سطحی متمایل شوند.

کم فیلمساز نداشتیم که مثلا مدرس سینما بوده و حتی بین مخاطبین محبوبیت داشتند اما برای تنازع بقا به سمت سینمایی و ساخت فیلم‌هایی حرکت کردند که سابقا قبول نداشته و برخلاف سلیقه و سوادشان می‌دانستند. البته برخی هم ایستادگی می‌کنند و دیگر فیلم نمی‌سازند و از گردونه خارج می شوند.

* با وجود تمام این شرایط از فروش فیلم راضی هستید؟

- این فصل که کلا فصل مرده‌ای است. امسال شدیدتر از سال‌های پیش هم به دلیل مشکلات اقتصادی و هم اوضاع احوال اجتماعی و همچنین یک هفته عقب افتادن جشنواره و تحت الشعاع بودن اوایل اسفند به آن به نوعی شاید بیشتر این موضوع خود را نشان می‌دهد.

البته یک بخش آن اقتصادی است. بحث گرفتاری‌های مردم و خرید هم بحث دیگری است. اما امسال اقدام عجیب و تعجب‌برانگیزی صورت گرفت که تمام فیلم‌ها از آن متضرر شدند و آن اکران بالای 12 فیلم در این فصل رکود بود.

در صورتی که سال گذشته فقط یک فیلم شاخص در این فصل اکران شد. همین چند روز پیش سخنگوی شورای اکران تعداد فیلم‌های اکران شده سال 89 را حدود 60 فیلم اعلام کرد. یعنی به طور متوسط ماهی پنج فیلم باید اکران می‌شد. چطور یکباره در این فصل مرده 12 فیلم اکران می‌شود؟

* به نوعی اکران فیلم‌های شما خانه تکانی بوده است.

- دقیقا.

* شما چرا به این شرایط تن دادید؟

- من دو سال پیش "برخورد خیلی نزدیک" را ساختم و در این مدت به دلایل مختلف امکان اکران پیدا نکردیم. تا اینکه چند ماه پیش مشخصاً به من عنوان کردند اگر امسال فیلم را اکران نکنید هیچ تضمینی برای نمایش آن در سال دیگر نیست. پس من چاره‌ای نداشتم. ابتدا قرار بود قبل از جشنواره فجر و دی‌ماه فیلم اکران شود. اما آذرماه گفتند با شرایط تک سانس می‌توانند در دی فیلم را اکران کنند. من و پخش‌کننده قبول نکردیم و شد اسفندماه، البته در حال حاضر هم زیاد فرقی با شرایط تک سانس نمی‌کند. زمان اکران انتخاب خودخواسته نبود، بلکه چاره‌ای نداشتیم.

- - - - - - - - - -

گفتگو: بیتا موسوی

ادامه دارد