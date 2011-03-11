حضور نماینده "اوچا" در پایگاه معین مدیریت بحران جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محسن کریمی، دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه با اعلام این خبر گفت: پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در محله 13 آبان، به عنوان پایگاه معین از سوی سازمان مدیریت پیشگیری و بحران انتخاب شده است و تاکنون اقدامات مناسبی در راستای تشکیل گروه دوام وپیشگیری از بحران در این محله صورت گرفته است.

وی افزود: به همین منظور ،اردوغان نماینده اوچا به همراه معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای بررسی موقعیت و ارزیابی تجهیزات پایگاه و فعالیت گروه دوام در این پایگاه معین حضور یافت تا ضمن بازدید از پایگاه با عملکرد گروه دوام این محله از نزدیک آشنا شوند. در این مراسم اردوغان به ارزش های آموزش و مشارکتهای مردمی محلات ونقش گروههای دوام در لحظات اضطرار وحادثه اشاره کرد و اهمیت حضور افراد آموزش دیده را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به تجربیات خود از حضور در زمان وقوع زلزله کشور ترکیه گفت: پس از وقوع زلزله در این کشوربه دلیل عدم آموزش امداد و نجات به شهروندان ، امکان کمک و نجات آسیب دیدگان میسر نبود و این موضوع تلفات جانی بسیاری را به همراه داشت که مشاهده این صحنه ها بسیار تاثر برانگیز بود و این امرباعث شد برای گذراندن دوره های امداد و نجات اقدام کنم و پس از اتمام آموزش های لازم به عضویت اوچا ( دفتر ملل متحد در امور انسان دوستانه ) دربیایم.

وی اظهار داشت: آموزش مباحث اولیه خود امدادی و کمک به دیگران در زمان وقوع حادثه یکی از مهمترین عواملی است که می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش عواقب و تلفات حوادث داشته باشد و به همین منظور این موضوع باید به عنوان یک اصل مهم در دستور کار مدیران بحران کشورها قرار بگیرد.

عضو اوچا، فعالیت گروه دوام محله 13آبان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: گروه دوام به عنوان پیشگامان مقابله با بحران معرفی می شوند که تقویت قوای فکری ، مشارکت و آموزه های امدادی آنها باید در راس برنامه های مسئولان قرار بگیرد.

در پایان مراسم اعضای واکنش اضطراری محله 13آبان سوالات خود را در خصوص نحوه فعالیت اوچا اعلام کردند و در جریان چگونگی فعالیت و فضا های آموزشی امداد و نجات در کشورها ی جهان اطلاعاتی کسب کردند.