به گزارش خبرگزاری مهر، برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی نقش مهمی در فلسفه تحلیلی و مطالعات منطق در دوره معاصر ایفا کرده است.

این کتاب به بررسی ایده‌ها و آثار اصلی این فیلسوف و ریاضیدان می‌پردازد. راسل یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم به شمار می‌رود.

راسل از پیشگامان فلسفه تحلیلی است. او سهم زیادی در فلسفه زبان، منطق، فلسفه ریاضیات و معرفت شناسی داشته است.

راسل تأثیر زیادی بر حوزه‌های مختلف از جمله بنیانهای علم ریاضیات، فلسفه علم، متافیزیک، نظریه دانش و معرفت، فلسفه زبان، آموزش، دین، تاریخ، اخلاق و سیاست داشته است.

راسل همچنین صاحب آثاری در حوزه‌های اخلاق، سیاست، علوم انسانی و دین است که مورد توجه زیادی هستند. "معضلات فلسفه" و "استیلای شادی" از جمله این آثار به شمار می‌روند.

در این اثر آرای فلسفی راسل به صراحت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این اثر با عنوان "راسل" پائیز سال آینده از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر می‌شود.