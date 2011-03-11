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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

آرای راسل بررسی می‌شوند

آرای راسل بررسی می‌شوند

جان آنگلی و رازلین کری در قالب کتابی آرای راسل فیلسوف معروف بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی نقش مهمی در فلسفه تحلیلی و مطالعات منطق در دوره معاصر ایفا کرده است.

این کتاب به بررسی ایده‌ها و آثار اصلی این فیلسوف و ریاضیدان می‌پردازد. راسل یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم به شمار می‌رود.

راسل از پیشگامان فلسفه تحلیلی است. او سهم زیادی در فلسفه زبان، منطق، فلسفه ریاضیات و معرفت شناسی داشته است.
 
 راسل تأثیر زیادی بر حوزه‌های مختلف از جمله بنیانهای علم ریاضیات، فلسفه علم، متافیزیک، نظریه دانش و معرفت، فلسفه زبان، آموزش، دین، تاریخ، اخلاق و سیاست داشته است.
 
راسل همچنین صاحب آثاری در حوزه‌های اخلاق، سیاست، علوم انسانی و دین است که مورد توجه زیادی هستند. "معضلات فلسفه" و "استیلای شادی" از جمله این آثار به شمار می‌روند.
 
در این اثر آرای فلسفی راسل به صراحت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این اثر با عنوان "راسل"  پائیز سال آینده از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر می‌شود.
کد مطلب 1271799

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