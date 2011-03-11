تماشای تلویزیون کودکان را پنج برابر چاق تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بهداشت شرق دانشگاه علوم پزشکی اهوازبا اشاره به ترویج پرخوری و کم ‌تحرکی در کودکان اظهار داشت: الگوهای غذایی و میزان فعالیت بدنی از دوران کودکی شکل می‌گیرد و خانواده در شکل‌گیری عادات غذایی و فعالیت بدنی کودکان نقش بسیار مهمی دارند.

وی افزود: کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی و عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان، آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می‌دهد از سوی دیگر، اضافه وزن و چاقی کودکان احتمال ابتلای آنان به بیماری‌های مزمن در سنین بزرگسالی را افزایش می‌دهد.

به گفته دکتر فقهی، بیماری‌های قلبی عروقی، پرفشاری خون، افزایش چربی‌های خون، دیابت، بیماری‌های کبد، بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری‌های وابسته به عادات نادرست غذایی است.

وی تصریح کرد: عوامل ارثی، کمبود فرصت بازی در خارج از منزل، مصرف مکرر تنقلات و غذاهای چرب، عادت به مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، غذا خوردن مکرر در خارج از منزل مانند رستوران‌ها، فعالیت بدنی ناکافی، استفاده بیش از حد از کامپیوتر، تماشای تلویزیون به مدت طولانی از جمله عوامل چاقی کودکان است.