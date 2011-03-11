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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

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فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن متوقف شد

فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن متوقف شد

منابع خبری دقایقی پیش با اشاره به زلزله شدید ساعتی پیش در ژاپن از توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای و پالایشگاههای نفتی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش از توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن در پی وقوع زمین لرزه شدید 8.8 ریشتری خبر داد.

بر این اساس، علاوه بر نیروگاههای هسته ای فعالیت بسیاری از پالایشگاهها و کارخانجات ژاپن نیز متوقف شده است.

خاطر نشان می شود زمین لرزه 8.8 ریشتری اخیر در ژاپن با پس لرزه های شدید نیز همراه است که همچنان توکیو (پایتخت  ژاپن) و دیگر مناطق این کشور را می لرزاند.

این زمین لرزه همچنین باعث وقوع امواج سونامی در سواحل ژاپن  شد. منابع آگاه همچنین هشدار وقوع سونامی در تایوان، اندونزی و روسیه مخابره کردند.

دقایقی پیش نیز یک کارشناس لرزه نگاری در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: احتمال وقوع سونامی در تمامی کشورهایی که دارای ساحل با اقیانوس آرام هستند، وجود دارد.

کد مطلب 1271803

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