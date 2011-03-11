فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش از توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای ژاپن در پی وقوع زمین لرزه شدید 8.8 ریشتری خبر داد.
بر این اساس، علاوه بر نیروگاههای هسته ای فعالیت بسیاری از پالایشگاهها و کارخانجات ژاپن نیز متوقف شده است.
خاطر نشان می شود زمین لرزه 8.8 ریشتری اخیر در ژاپن با پس لرزه های شدید نیز همراه است که همچنان توکیو (پایتخت ژاپن) و دیگر مناطق این کشور را می لرزاند.
این زمین لرزه همچنین باعث وقوع امواج سونامی در سواحل ژاپن شد. منابع آگاه همچنین هشدار وقوع سونامی در تایوان، اندونزی و روسیه مخابره کردند.
دقایقی پیش نیز یک کارشناس لرزه نگاری در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: احتمال وقوع سونامی در تمامی کشورهایی که دارای ساحل با اقیانوس آرام هستند، وجود دارد.
نظر شما