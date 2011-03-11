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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

ممبینی به مهر خبر داد:

تلاش مجلس برای تصویب بودجه 90 تا پایان اسفند

تلاش مجلس برای تصویب بودجه 90 تا پایان اسفند

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از تلاش هیئت رئیسه مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برای تصویب لایحه بودجه سال 90 کل کشور تا پایان اسفند ماه جاری خبر داد.

رحیم ممبینی امروز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شایعات مبنی بر تصمیم دولت برای استرداد لایحه بودجه سال 90 کل کشور از مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت در جریان است. برهمین اساس، موضوع استرداد لایحه صحت ندارد.

وی افزود: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق در تلاش هستند تا به نحو ممکن قبل از پایان سال لایحه بودجه سال 90 کل کشور را تصویب کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پایان چنین گفت: "پس باید فعلا صبر کرد."

در همین حال، سیدشهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر ما این است که لایحه بودجه کل کشور حتما امسال تصویب شود اما با توجه به اینکه جلسات کمیسیون تلفیق از روز شنبه آغاز خواهد شد، قطعا نمی تواند تا پایان سال بودجه را تصویب کند.

کد مطلب 1271805

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