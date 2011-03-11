نامه سارکوزی و کامرون به رئیس شورای اروپا/ فرار بیش از 250 هزار لیبیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته در نامه ای مشترک به "هرمن وان رومپوی" رئیس شورای اروپا از تمام همپیمانان خود خواستند تا اقدامات هماهنگی را در قبال بحران لیبی انجام دهند.

نیکلا سارکوزی و دیوید کامرون تاکید کردند: رژیم معمر قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید هم اکنون از قدرت کناره گیری کند.

در این نامه که توسط کاخ الیزه منتشر شده، آمده است: از مردم لیبی که خواهان انتخاب رهبر و تعیین سیستم سیاسی کشور خود هستند، حمایت می کنیم و از شورای انتقالی لیبی که در شهر بنغازی تشکیل شده، استقبال می کنیم.

کامرون و سارکوزی در این نامه 7 پیشنهاد را مطرح کردند و خواستار موافقت اعضای اتحادیه اروپا، همپیمانان این دو کشور در جهان عرب و دیگر مناطق جهان شدند.

اولین درخواست رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر انگلیس برکناری معمر قذافی و تمام مزدوران وی از قدرت و حمایت از شورای انتقالی لیبی بود. از دیگر پیشنهادات می توان به ایجاد منطقه ممنوعه پروزای بر فراز لیبی یا دیگر گزینه ها برای جلوگیری از حملات هوایی رژیم قذافی علیه مردم، نظارت سازمان ملل بر کمک های بشردوستانه و کمک به پناهندگان و لغو مجوز صادرات سلاح به لیبی اشاره کرد.

خبر دیگر اینکه یک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد: از زمان آغاز ناآرامی ها در لیبی در اواسط فوریه بیش از 250 هزار نفر از این کشور به کشورهای همسایه فرار کردند.

وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: بیش از 137 هزار و 400 نفر به تونس، 107 هزار و 500 نفر به مصر، 5 هزار و 400 نفر به الجزایر و 2 هزار و 200 نفر به نیجریه فرار کردند.