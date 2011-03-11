به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش پروفسور مهدی خسروپور رئیس انجمن منابع اطلاعات امریکا در خصوص تازههای مدیریت منابع اطلاعاتی سخنرانی میکند.
خسروپور که سرویراستار دانشنامه اطلاع رسانی هم هست، متولد 1951 (1329) شهر لنگرود است. او از چهرههای مشهور در حوزه اطلاعات و ارتباطات است.
خسروپور مدرک کارشناسی خود را در دو رشته مدیریت بازرگانی و ام بی اِی به ترتیب از دانشگاه میامی و موسسه فناوری فلوریدا اخذ کرد و دوره کارشناسی ارشد را در رشته سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری از دانشگاه میامی و دوره دکتری را نیز در حوزه مدیریت بازرگانی در دانشگاه نوا گذراند.
حوزه موضوعی مورد بررسی وی در پایان نامه دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بوده است.
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