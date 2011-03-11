به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش پروفسور مهدی خسروپور رئیس انجمن منابع اطلاعات امریکا در خصوص تازه‌های مدیریت منابع اطلاعاتی سخنرانی می‌کند.

خسروپور که سرویراستار دانشنامه اطلاع رسانی هم هست، متولد 1951 (1329) شهر لنگرود است. او از چهره‌های مشهور در حوزه اطلاعات و ارتباطات است.

خسروپور مدرک کارشناسی خود را در دو رشته مدیریت بازرگانی و ام بی اِی به ترتیب از دانشگاه میامی و موسسه فناوری فلوریدا اخذ کرد و دوره کارشناسی ارشد را در رشته سیستم‌های اطلاعاتی کامپیوتری از دانشگاه میامی و دوره دکتری را نیز در حوزه مدیریت بازرگانی در دانشگاه نوا گذراند.

حوزه موضوعی مورد بررسی وی در پایان نامه دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بوده است.

خسروپور هم اکنون دانشیار دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا است. وی تا کنون حدود 30 عنوان کتاب را تألیف، ترجمه و ویراستاری کرده و سابقه نگارش 50 مقاله علمی - پژوهشی را نیز در کارنامه خود دارد.

این همایش از ساعت 16 تا 19 یکشنبه 22 اسفند در تالار اجتماعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به پل گیشا برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

